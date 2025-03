Degrado a Ronchi, il consigliere PD Alberti interviene: “L’Amministrazione garantisca la sicurezza”

È di nuovo polemica all’interno dell’Amministrazione di Massa: richiesti interventi di riqualificazione nel “Parco Piero Calamandrei”.

La situazione di degrado in cui versa il “Parco Piero Calamandrei” di Carrara è una situazione ben nota alla comunità locale, una criticità che suscita da tempo un crescente coro di lamentele da parte dei cittadini.

Le panchine rotte, il chiosco fatiscente, gli alberi pericolanti e i marciapiedi dissestati sono solo alcuni dei fattori che rendono questo spazio pubblico – potenzialmente ricreativo e dedicato alla socializzazione – uno spot ormai spettrale e poco frequentato, e per tale ragione il consigliere del PD Stefano Alberti ha richiesto un intervento urgente da parte dell’Amministrazione.

Alberti ha infatti raccolto le proteste dei residenti, dei commercianti e anche dei turisti, denunciando lo stato di abbandono che contraddistingue il parco cittadino e interrogandosi in merito ai futuri provvedimenti del Comune.

Nonostante le proposte del Centro Commerciale Ronchi per rivitalizzare l’area, le risposte dall’Amministrazione tardano ad arrivare, e le condizioni del parco, aggravate da atti di vandalismo e dall’incuria generale, non fanno che amplificare il malcontento dei massesi.

L’appello di Stefano Alberti

Il consigliere del PD ha esordito: “Questo luogo, per grandi e bambini, dovrebbe rispondere a una funzione ricreativa e socio-culturale adeguata, volta a valorizzarne la risorsa ambientale, gli aspetti storico-culturali e turistici che ad essa si legano. Oggi il degrado di piazza ‘Parco Piero Calamandrei’ si manifesta in panchine rotte, un chiosco fatiscente e instabile, alberi pericolanti e recinzione dello sgambatoio malridotta“.

Alberti ha quindi denunciato: “L’area dovrebbe essere soggetta a una gestione finalizzata a realizzare una adeguata manutenzione e promozione socio-ricreativa e culturale. Il compito dell’Amministrazione deve essere l’assicurare anche in questo luogo, come in altre parti della città, una condizione di sicurezza, decoro e accoglienza, secondo atti e controlli efficaci ed efficienti“.

Un nuovo punto di ritrovo per gli anziani

Alberti, infine, ha sollevato un ulteriore punto, spiegando come il “Parco Piero Calamandrei” costituisse in precedenza un abituale punto di ritrovo per i cittadini più anziani, ma che, alle condizioni attuali, la location non rappresenta più un luogo sicuro e accogliente per questi ultimi, specialmente nei mesi più freddi dell’anno.

Il consigliere ha quindi chiesto: “Saranno previsti interventi o atti per dare soluzione ai problemi evidenziati? Come si intende rispondere alla richiesta di quegli anziani, frequentatori abituali del parco, che chiedono uno spazio coperto e attrezzato dove incontrarsi?“. Attendiamo quindi il riscontro dell’Amministrazione di Massa.