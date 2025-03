16° edizione di Ovoquadro al via domani sabato 29 marzo: lotteria di beneficienza con 28 artisti e maestri pasticceri

Marina di Massa si prepara a ospitare la sedicesima edizione di Ovoquadro presso Villa Cuturi: tutte le date e i dettagli della rassegna a favore dell’infanzia.

In previsione delle imminenti festività pasquali, la splendida Villa Cuturi di Marina di Massa diventerà il teatro di un evento benefico che coniugherà arte, solidarietà e dolcezza, e che mira a tutelare l’infanzia.

Si tratta della sedicesima edizione di Ovoquadro, rassegna che vedrà la luce sabato 29 marzo e si prolungherà fino al 13 aprile 2025, offrendo ai visitatori due settimane all’insegna della creatività, del gusto e dell’impegno sociale.

Ideata e organizzata da Gumdesign di Viareggio, in collaborazione con la Fondazione SOS Telefono Azzurro e con il patrocinio del Comune di Massa, Ovoquadro si conferma un appuntamento imperdibile per chi ama l’arte e il cioccolato, e desidera al contempo sostenere una nobile iniziativa.

Ecco tutti i dettagli, gli orari e i costi per partecipare alla rassegna.

Ovoquadro 2025: quando arte, etica e cioccolato si fondono

Il tema della sedicesima edizione di Ovoquadro sarà “Le macchine del Munari“, e renderà perciò omaggio al genio dell’iconico artista e designer del Novecento, celebre per la sua poetica scanzonata e futuristica.

Saranno 28 gli artisti che interpreteranno il tema con opere originali ed eterogenee, tra di essi anche Gabriele Libero Balderi, Vittore Baroni, Francesco Musante e Serena Pruno. Inoltre, saranno presenti a Ovoquadro anche maestri pasticceri di spicco, come quelli della Gelateria Cioccolateria Haziel e i professionisti della Cioccolateria La Missione di Sarzana. Le due squadre daranno vita a spettacolari uova di cioccolata, anch’esse ispirate alle opere di Munari e destinate a suscitare l’ammirazione di tutti i visitatori. L’evento culminerà infine il 13 aprile con due appuntamenti clou: alle 16:30 l’asta finale delle opere d’arte, che sarà battuta dall’architetto Corrado Lattanzi, e alle 17:00 la lotteria delle uova di cioccolato, in cui verranno messe in palio le opere confezionate dai pasticceri. Ricordiamo che, come di consueto, tutto il ricavato verrà devoluto a Telefono Azzurro, in piena coerenza con lo spirito solidale di Ovoquadro. Non mancheranno inoltre i momenti dedicati ai bimbi, come i laboratori creativi, in modo da coinvolgere attivamente anche piccoli visitatori.

I costi e gli orari

L’accesso ai padiglioni di Ovoquadro è assolutamente gratuito, e lo stesso vale anche per la partecipazione all’asta finale. Ovviamente, però, gli interessati alle opere in palio dovranno partecipare attivamente, con una base d’asta che, solitamente, si aggira dai 50 euro ai 100 euro. Per quanto riguarda invece la lotteria delle uova di cioccolato, il prezzo simbolico dei biglietti potrebbe aggirarsi intorno ai 2-5 euro ciascuno.

La rassegna sarà aperta dalle 15:30 alle 19:00, con possibili estensioni serali nei fine settimana e in concomitanza di eventi speciali. Vi consigliamo però di reperire informazioni più precise sul sito di Gumdesign o del Comune di Massa.