La Carrarese mostra il cuore e porta a casa i 3 punti: il match minuto per minuto

Finalmente la Carrarese Calcio riporta il sorriso sui volti dei tifosi: il 2-1 contro il Bari segna la svolta verso la salvezza. Calabro: “I ragazzi sono stati eccezionali”.

Il recente match tra Carrarese e Bari, tenutosi presso lo Stadio dei Marmi di Carrara, ha procurato ai ragazzi di Calabro un avanzamento determinante nella classifica, riportando al contempo l’ottimismo nei cuori dei tifosi.

La partita, infatti, si è conclusa con una vittoria per 2-1 della squadra di casa, un risultato che ha permesso ai giallozzurri di raggiungere quota 36 punti, un passo importante per la salvezza in Serie B.

La sfida, valida per la 31esima giornata stagionale, ha visto il Bari cedere sotto la pressione della Carrarese dopo l’iniziale vantaggio, e ora i biancorossi sono più vicini alla zona dei playout che a quella dei playoff.

Ecco come si è svolto l’incontro e i momenti salienti che ne hanno determinato l’esito finale.

Il primo tempo

Come anticipato, nel primo tempo il Bari è riuscito ad imporre il proprio gioco e, dopo alcune fasi di studio, Kevin Lasagna ha sfruttato un provvidenziale cross dalla destra al 18°, incuneando un goal preciso nella porta di Vincenzo Fiorillo con un tiro ravvicinato.

La rete ha ovviamente galvanizzato la squadra ospite, che ha controllato il ritmo della partita per gran parte della prima frazione, sfiorando inoltre il raddoppio al 32° con il colpo di testa di Giulio Maggiore, neutralizzato però dall’intervento tempestivo di Fiorillo. La Carrarese, invece, ha faticato a trovare spazi utili, e si è limitata a un tentativo di Mattia Finotto al 40°, bloccato da Boris Radunovic.

Il secondo tempo

Fortunatamente, nel secondo tempo la Carrarese ha recuperato grinta e determinazione, fomentata dalle direttive del tecnico Antonio Calabro. Al 53° Samuel Giovane ha trovato il goal del pareggio con un tiro dal limite dell’area, sfruttando una disattenzione della difesa barese. La rete ha regalato nuova linfa vitale ai padroni di casa, che hanno continuato a spingere fino al 67°, quando Ernesto Torregrossa ha insaccato di testa su un corner ben servito da Nicolas Schiavi, sfruttando anche un’uscita incerta di Radunovic. Il Bari ha tentato una reazione, ma le occasioni più promettenti, come il tiro di Andrea Favilli al 78°, parato prontamente da Fiorillo, non hanno portato frutti, regalando ai gialloazzurri tre punti preziosi.

Il mister Antonio Calabro ha commentato con soddisfazione: “I ragazzi sono stati eccezionali“. Il tecnico ha però sottolineato: “Detto questo, non dobbiamo pensare che questa vittoria cambi le prospettive rispetto a ciò che dobbiamo ancora conquistare sul campo“.