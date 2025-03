“Il futuro dell’Europa. Quali prospettive e quale Europa”: aperto il bando indetto dal PD per i giovani dai 18 ai 25 anni

Il nuovo bando del PD per i giovani di Massa e Carrara - Lagazzettadimassaecarrara.it (Fonte Pexels)

Il PD di Massa-Carrara inaugura un nuovo concorso dedicato ai giovani che raccoglierà le loro idee sul futuro dell’Italia e dell’Europa. In palio 400 euro per il primo classificato.

Negli ultimi giorni la sezione PD di Massa-Carrara ha lanciato una nuova iniziativa, nel tentativo di riallacciare un rapporto proficuo con la fascia più giovane della popolazione del territorio e di stimolare le riflessioni sul ruolo e sulle prospettive future dell’Unione Europea.

In questo contesto di sfide globali, la partecipazione attiva alla vita politica e civile del Paese si configura come una necessità, soprattutto per quanto riguarda le nuove generazioni, e il concorso si rivolge infatti ai cittadini dai 16 ai 25 anni residenti nelle province dell’area.

Non è prevista una quota di iscrizione, e i candidati possono candidarsi in tutta comodità tramite il modulo online disponibile sul sito del PD locale, allegando una copia del documento di identità e l’elaborato richiesto. Inoltre, è possibile partecipare sia singolarmente che in gruppi di massimo tre persone.

Ecco tutte le informazioni sul bando “Il futuro dell’Europa. Quali prospettive e quale Europa”, con le tempistiche di adesione, le tematiche da sviscerare e anche l’elenco dei premi per i primi classificati.

Tema, scadenza del concorso e i premi in palio

Il bando è stato aperto il 15 marzo 2025, e la scadenza per la presentazione degli elaborati – che verranno consegnati in forma totalmente anonima, in modo da garantire l’imparzialità della giuria – è fissata invece per il prossimo 30 aprile. Le valutazioni inizieranno a maggio, l’annuncio dei vincitori a giugno e a settembre, infine, avverranno le premiazioni.

I partecipanti dovranno presentare un elaborato (massimo 7mila parole) oppure un contenuto multimediale in cui analizzeranno il futuro dell’Europa, e in particolare temi come il cambiamento climatico e le migrazioni, nonché i rischi e le opportunità della crescente digitalizzazione. Originalità, chiarezza espositiva e attuabilità delle proposte costituiranno i tre parametri di valutazione più determinanti, e gli elaborati passeranno al vaglio di una giuria composta da esponenti del PD locali, accademici, rappresentanti di associazioni giovanili e un europarlamentare. Il primo classificato riceverà un premio di 400 euro, mentre il secondo, il terzo e il quarto avranno diritto a un riconoscimento di 200 euro. Essi potranno altresì visitare alcune prestigiose sedi istituzionali: il Parlamento Europeo di Bruxelles, Montecitorio e Palazzo Madama, a Roma.

Un investimento sul territorio

Il tesoriere del PD Francesco Micheli ha commentato: “È un investimento importante del PD di Massa-Carrara insieme a Fondazione Ferruccio Bordigoni. È un investimento del due per mille: sappiamo che c’è la possibilità di dare volontariamente una proprio quota dei redditi ai partiti, e il PD è il partito più scelto“.

Micheli ha quindi concluso con soddisfazione: “Quest’anno per la prima volta i soldi sono arrivati a tutte le federazioni locali dal partito nazionale, e noi abbiamo deciso di reinvestirli sul territorio, cercando di premiare i giovani e la riflessione politica. È un’iniziativa che vorremmo riproporre tutti gli anni“.