La Giunta camerale approva i nuovi bandi per energia e digitalizzazione: 3 milioni di euro di risorse da investire

La Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest annuncia un massiccio stanziamento di fondi che agevolerà le imprese nel territorio di Massa-Carrara, Lucca e Pisa.

Nelle ultime ore la Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest ha ufficializzato un intervento a beneficio delle imprese nelle province di Massa-Carrara, Lucca e Pisa che prevede lo stanziamento di 3 milioni di euro per favorirne la crescita e la competitività.

Questa iniziativa, nata da un’ottimizzazione delle risorse camerali, si inserisce in un più ampio piano strategico volto a rafforzare il tessuto economico locale, con un focus particolare sulla digitalizzazione, sull’internazionalizzazione e sulla sostenibilità.

Il corposo pacchetto finanziario è suddiviso in bandi specifici. Il primo, dedicato alla transizione digitale e alla sicurezza, stanzia 2 milioni di euro, e prevede voucher a fondo perduto (50% delle spese ammissibili) fino a 5.000 euro per le microimprese, e fino a 10.000 euro per le aziende più floride e sviluppate. Esso incentiverà inoltre l’adozione di tecnologie 4.0 e di nuove misure di sicurezza.

Il secondo bando, invece, mette a disposizione 400.000 euro per contributi alla partecipazione autonoma a fiere e mostre internazionali, con massimali di 2.500 euro per gli eventi in Italia e nell’Unione Europea, e di 3.000 euro per quelli extra UE. Il terzo bando, infine, dedicato ai sistemi di gestione certificati, offrirà 300.000 euro in voucher per le certificazioni di qualità e sicurezza.

Come presentare le domande

Le aziende che vorranno aderire all’iniziativa dovranno presentare richiesta online tramite il sistema Restart di Infocamere, a partire dal 1 aprile e fino al 30 giugno 2025.

La distribuzione dei fondi avverrà attraverso una procedura telematica, con incontri formativi online fissati per il 9 e il 16 aprile che fisseranno le linee guida per i beneficiari. Considerando che l’area produce circa il 25% del valore aggiunto regionale, il massiccio stanziamento permetterà alle aziende locali di espandersi anche nei mercati globali, con un occhio di riguardo per l’innovazione in settori chiave come il turismo, la nautica e i servizi.

Valter Tamburini: “Un’opportunità concreta”

Il presidente della Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest Valter Tamburini ha commentato: “Erogare risorse alle imprese significa investire nel futuro. Per il 2025 abbiamo messo a disposizione 3 milioni di euro per sostenere la crescita delle aziende locali, con un’attenzione particolare all’internazionalizzazione, alla sostenibilità e alla digitalizzazione“.

Tamburini ha quindi aggiunto: “I bandi approvati dalla giunta rappresentano un’opportunità concreta per le imprese di Pisa, Lucca e Massa-Carrara, che potranno accedere a contributi per partecipare a fiere internazionali, ottenere certificazioni di qualità e investire in innovazione digitale. Abbiamo in corso una serie di incontri di presentazione: il primo passo per accompagnare gli imprenditori nella conoscenza di queste opportunità e aiutarli a coglierle nel modo più efficace“.