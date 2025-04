L’onorevole Amorese in visita in Lunigiana: “Terra affascinante che ha bisogno di essere sostenuta”

Il deputato di Fratelli d’Italia Alessandro Amorese spiega il suo progetto per sostenere il territorio della Lunigiana: focus su sicurezza e infrastrutture.

Anche la politica si interessa alla splendida zona della Lunigiana, come testimoniato dalla recente visita dell’onorevole Alessandro Amorese in alcuni Comuni del territorio.

La sua presenza si inserisce infatti in una rinnovata ottica di vicinanza alla comunità locale, volta a superare la retorica politica e ad offrire soluzioni concrete per migliorare la vivibilità e lo sviluppo nelle aree con maggiori criticità.

Il tour di Amorese è iniziato da Monzone, ove il deputato ha visitato la stazione dei Carabinieri, un gesto simbolico con cui ha espresso sostegno e gratitudine alle Forze dell’Ordine che operano in zone rurali spesso trascurate.

In seguito, Amorese ha visitato il Frantoio Riani a Gragnola, una storica azienda familiare che produce un’eccellenza regionale, ovvero l’olio extravergine di oliva, e si è confrontato con il titolare, il quale ha evidenziato la necessità di sviluppare nuove infrastrutture per pompare linfa vitale nell’economia locale.

Le altre tappe di Amorese

L’onorevole si è poi diretto a Codiponte, dove ha incontrato gli amministratori locali per un resoconto su temi come l’istruzione, il turismo, la cultura e le infrastrutture, briefing che ha messo in luce la carenza di risorse e la necessità di contrastare l’isolamento geografico della Lunigiana. A Casola, invece, Amorese si è confrontato con il primo cittadino Mattia Leonardi, valutando l’accreditamento del Museo delle Statue Stele e un progetto di rilancio dei borghi, in modo da tutelare il patrimonio culturale e incrementare il turismo.

La visita di Amorese si è infine conclusa a Licciana Nardi, dove ha raggiunto il Sindaco Renzo Martelloni, discutendo sull’attesa riapertura della stazione termale di Equi e affrontando anche la delicata tematica della manutenzione sulla linea ferroviaria Aulla-Lucca, intervento che potrebbe ostacolare il turismo di prossimità.

Infrastrutture al centro del progetto di sviluppo e rilancio

Uno dei primi interventi in calendario potrebbe coinvolgere la strada che collega Codiponte e Gragnola, per la quale sono previsti lavori di allargamento. Amorese ha infatti posto l’accento sulla necessità di implementare la viabilità, garantendo una copertura stradale capillare e moderna a beneficio non solo dei residenti, ma anche del commercio e del turismo locale.

Amorese ha infine concluso :”Alla Lunigiana serve presenza e concretezza, ma non certamente le solite passerelle“.