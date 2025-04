Precedenza in rotatoria, 700€ di multa a tutti quelli che la sbagliano: la devi dare da questo lato | La sbagliano spessissimo

La rotatoria si conferma un terreno minato di potenziali infrazioni e salate sanzioni.

Nonostante la sua apparente semplicità, la corretta gestione della precedenza in rotatoria continua a generare confusione e controversie, con un numero allarmante di conducenti che commettono errori fatali.

L’errore più comune è senza dubbio ignorare la regola fondamentale legata alla precedenza.

Questa disattenzione, apparentemente banale, può costare cara, con multe che raggiungono cifre esorbitanti, fino a 700 euro.

Una spesa non indifferente per chi, distratto o disinformato, non rispetta le norme del Codice della Strada.

Una trappola per gli automobilisti!

Le rotatorie, elementi sempre più diffusi nelle nostre strade, rappresentano una soluzione moderna e sicura per gestire il traffico. Tuttavia, nonostante la loro apparente semplicità, le regole di precedenza all’interno di queste strutture continuano a generare confusione tra gli automobilisti, portando a frequenti errori e, di conseguenza, a sanzioni salate. L’Unione Europea, consapevole dei benefici delle rotatorie in termini di sicurezza e riduzione dell’inquinamento, ne promuove l’utilizzo, ma la mancanza di chiarezza sulle norme di precedenza rischia di vanificare questi vantaggi.

In Italia, la regola generale prevede che la precedenza sia data a chi proviene da destra. Tuttavia, questa norma subisce una variazione cruciale quando un veicolo ha già impegnato la rotatoria da sinistra: in tal caso, la precedenza spetta a chi è già all’interno della rotatoria, indipendentemente dalla sua direzione di provenienza. Questa regola, spesso fraintesa, è la causa principale di incidenti e multe. Il mancato rispetto della precedenza in rotatoria comporta sanzioni severe, che possono variare da 167 a 666 euro, oltre alla decurtazione di 5 punti dalla patente. In caso di recidiva, la patente può essere sospesa per un periodo compreso tra 30 e 90 giorni. Inoltre, l’aumento dell’inflazione potrebbe portare a un ulteriore innalzamento delle multe.

Attenti al portafoglio

L’installazione di sistemi di controllo video sempre più sofisticati rende difficile sfuggire alle sanzioni, anche in assenza di forze dell’ordine sul posto. Pertanto, è fondamentale che gli automobilisti acquisiscano una conoscenza approfondita delle regole di precedenza in rotatoria, per evitare sia il rischio di incidenti che le pesanti conseguenze economiche.

In conclusione, la corretta comprensione e applicazione delle norme di precedenza in rotatoria è essenziale per garantire la sicurezza stradale e prevenire sanzioni. Un’attenzione particolare deve essere prestata alla regola che assegna la precedenza a chi è già all’interno della rotatoria, indipendentemente dalla sua provenienza da destra. Quindi, prima di immettersi in una rotatoria è fondamentale rallentare, osservare attentamente il flusso del traffico e dare la precedenza ai veicoli già presenti nella rotatoria, evitando così multe salate e potenziali incidenti.