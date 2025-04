Addio al contante da questa data: paghi solo con la carta di credito | È ufficiale

L’era del contante sta per giungere al termine, segnando un cambiamento non indifferente nelle nostre abitudini quotidiane.

Un’ondata di digitalizzazione si prepara a travolgere il modo in cui effettuiamo i nostri pagamenti, spingendoci verso un futuro senza banconote e monete.

La data fatidica è ormai fissata, un punto di non ritorno che segnerà l’addio definitivo al denaro fisico.

Preparati a salutare il fruscio delle banconote e il tintinnio delle monete, poiché il futuro dei pagamenti sarà dominato dalle carte di credito.

Un nuovo capitolo si apre, dove la comodità e la sicurezza dei pagamenti elettronici prenderanno il sopravvento, trasformando radicalmente il nostro modo di vivere.

Il panorama dei pagamenti in Italia sta vivendo una trasformazione senza precedenti, segnando un punto di svolta storico nel rapporto degli italiani con il denaro. Secondo la recente ricerca dell’Osservatorio Innovative Payments del Politecnico di Milano, per la prima volta nel nostro Paese, i pagamenti digitali hanno superato il contante in termini di valore transato. Nel 2024, il 43% dei consumi è stato regolato con strumenti elettronici, mentre l’uso del contante si è fermato al 41%, con la restante parte coperta da bonifici, addebiti in conto corrente e assegni. Questo sorpasso storico è il risultato di una crescente familiarità degli italiani con le soluzioni di pagamento digitali, che offrono praticità, velocità e sicurezza. La ricerca, condotta in collaborazione con Ipsos, ha evidenziato il 53,5% degli esercenti preferisce le carte rispetto ad altri strumenti di pagamento, mentre il 43,5% continua a privilegiare il contante.

Tra le modalità di pagamento digitale, il contactless si conferma come la soluzione preferita dagli italiani, rappresentando quasi il 90% delle transazioni elettroniche in negozio, con un transato di 291 miliardi di euro, in crescita del 19% rispetto all’anno precedente. Il 2024 ha visto anche una crescita marcata delle soluzioni di pagamento innovative, come smartphone e wearable, che hanno raggiunto un transato complessivo di 56,7 miliardi di euro, con un incremento del 53% rispetto all’anno precedente. Gli smartphone e i digital wallet stanno diventando sempre più centrali nella vita quotidiana degli italiani, non solo per i pagamenti, ma anche per la gestione di documenti di identità e credenziali. Inoltre, l’utilizzo dei dispositivi wearable, come smartwatch, anelli e portachiavi, è in forte espansione, con un transato che ha raggiunto i 2,5 miliardi di euro, in crescita del 57% rispetto al 2023.

Verso un futuro senza contante?

La crescita esponenziale dei pagamenti digitali in Italia suggerisce un futuro in cui il contante potrebbe diventare sempre meno rilevante. Bisogna tener conto che il contante continua a essere preferito da una parte significativa degli esercenti e dei consumatori.

La transizione verso una società senza contante richiederà tempo e un cambiamento culturale significativo.