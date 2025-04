INPS, senza avviso la visita fiscale è NULLA: se non ti arriva il messaggio ti puoi opporre | Basta attivare questa funzione

Visita fiscale: da oggi il lavoratore può sapere quando avviene, gli arriverà un messaggio scritto se attiva questa funzione.

Ogni lavoratore dipendente ha il sacrosanto diritto di assentarsi dal lavoro in caso di malattia, ma è anche tenuto a rispettare una serie di obblighi, tra cui quello di essere reperibile durante tale assenza.

Secondo la legge, infatti, il lavoratore in malattia deve essere rintracciabile presso il suo domicilio per eventuali controlli del medico fiscale in orari specifici:, ovvero dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19, tutti i giorni, compresi i festivi.

Nel caso in cui non si dovesse trovare al proprio domicilio durante il controllo, potrebbe perdere il diritto a ricevere l’indennità di malattia.

Fino ad ora questa è stata la prassi. Ma le cose stanno cambiando; attivando questa particolare funzione si verrà avvisati mediante un messaggio.

Visita fiscale: ricevi l’avviso se attivi questa funzione

Perché avviene la visita fiscale? Semplice, per garantire che le certificazioni mediche siano veritiere, l’INPS ha la possibilità di inviare un medico al fine di verificare la condizione di salute del lavoratore. Questo controllo è fondamentale per evitare eventuali abusi da parte di chi potrebbe dichiarare falsamente di essere ammalato. Come abbiamo detto, l’INPS ha il diritto di inviare tale controllo anche nei giorni festivi e durante i fine settimana, senza preavviso.

Fondamentale quindi farsi trovare presso il proprio domicilio per non perdere il trattamento economico. Ma le cose stanno cambiando.

Come stanno cambiando le cose

Le cose stanno cambiando grazie all’introduzione dell’App IO. Un’applicazione che permette a tutti i cittadini di ricevere comunicazioni dalla Pubblica Amministrazione e di gestire i propri documenti in autonomia e in modo facile. Anche i lavoratori saranno avvantaggiati da questo strumento, in quanto riceveranno in tempo reale un aggiornamento sullo stato delle loro certificazioni mediche e sull’esito delle eventuali visite fiscali. Appena il medico quindi invia un certificato all’Inps, arriverà una notifica sull’App.

Cosa cambia? Certo non ci sarà un reale avviso prima della visita fiscale, ma subito dopo. In pratica il lavoratore riceverà una comunicazione ufficiale sull’avvenuto accertamento, e potrà consultare i risultati attraverso l’apposita sezione disponibile sull’App IO. In questo modo potrà rimanere sempre informato sullo stato della sua pratica. Ma cosa succede se il medico non trova nessuno a casa? Nel caso il soggetto dovesse assentarsi è obbligato a comunicarlo sia al proprio datore di lavoro che all’INPS. Se non dovesse trovarsi a casa, perderà il diritto all’indennità di malattia per quel giorno.