Invecchiamento mani: il SEGRETO per ringiovanirle I Evita questo errore: milioni di italiani lo commettono da anni

C’è un’azione commessa regolarmente da moltissime persone che non fa altro che arrecare gravi danni alla pelle delle mani.

Le mani rappresentano indubbiamente una delle zone più sensibili e vulnerabili all’avanzamento dell’età. Questo perché la cute che le riveste tende ad essere più sottile e anche più utilizzata rispetto ad altre aree del corpo.

Basti pensare al numero di volte che entrano a contatto con l’acqua, rendendole più propense alla secchezza e ai segni dell’invecchiamento. Un motivo in più dunque per seguire una corretta e regolare routine di cura.

In questo modo è possibile mantenere le mani giovani e sane. Il problema è che molte persone hanno il vizio di commettere alcuni errori nel corso della giornata, rischiando così di peggiorare la situazione della cute. Uno di questi in particolar modo viene fatto tutti i giorni da milioni di italiani.

Consigli per sfoggiare “mani anti-age”

Per tenere lontani i segni prematuri di invecchiamento nelle mani, si dovrebbero eliminare alcune abitudini, oltre ad includere nella propria routine una serie di raccomandazioni. Innanzitutto è fondamentale mantenere idratata la pelle utilizzando creme contenenti ingredienti nutrienti, come l’aloe vera e l’acido ialuronico. La prima aiuta a lenire la pelle, mentre il secondo fornisce elasticità trattenendo l’umidità.

Un altro passo importante che molte persone si dimenticano di fare riguarda l’applicazione della protezione solare. Il sole può provocare seri danni alla pelle, e causando così le odiose rughe e macchie scure. Si suggerisce dunque di usare quotidianamente una crema solare con protezione almeno 30.

Addio alle cattive abitudini per mantenere la pelle giovane ed elastica

Uno dei vizi più pericolosi per la pelle delle mani è il fumo. Non solo infatti influisce sulla salute generale ma ha un grande impatto negativo anche sulla cute. Questa sostanza riduce il flusso sanguigno, causando una perdita di elasticità e accelerazione della comparsa delle rughe. Quindi, per mantenere una pelle sana e giovane, inclusa quella che riveste le mani, è essenziale evitare l’uso del fumo.

Tornando alla routine di cura, è altrettanto importante optare per saponi naturali e delicati in modo da non privare la pelle dei suoi oli naturali. Si consiglia anche di non utilizzare acqua bollente, bensì calda così da preservare l’idratazione della pelle.