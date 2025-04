“Non respirare con la bocca”: MORTE IMMEDIATA I Allarme di un neurologo: il rischio di infarto è dietro l’angolo

Neurologo lancia un allarme con una scoperta sulle cause dell0jnfarto che preoccupano tutti: ecco cosa ha detto

Molto spesso i nostri lettori non conoscono bene i segnali del loro corpo e non sanno cosa fare per prevenire alcune malattie che giungono improvvisamente e non ci fanno vivere più serenamente: una di queste è proprio l’infarto. Alcuni esperti, da diversi anni, hanno parlato di alcune cause che possono portare a questa malattia e a cui dovremmo stare particolarmente attenti: andiamo a vedere insieme di che si tratta.

Come sappiamo, dopo diversi anni che ci abituiamo a svolgere determinati gesti, cambiare improvvisamente e correggere gli errori non è da tutti ma non è nemmeno impossibile da fare. Vi sono alcuni dottori che utilizzano i social in maniera molto critica ma danno anche consigli e avvertimenti ai loro follower circa le cause per prevenire determinate malattie che, soprattutto nell’ultimo periodo, crescono sempre di più.

Negli anni, infatti, abbiamo assistito ad un aumento vertiginoso di casi in cui ‘infarto prende sempre pi piede coinvolgendo più uomini che donne e causando tantissimi danni.

Andiamo a vedere nel dettaglio cosa ha consigliato un medico esperto , un qualcosa che non ti aspetti ma che potrebbe sicuramente fare la differenza.

Infarto, ecco come prevenirlo secondo questo medico esperto

Come abbiamo già detto, vi sono alcuni medici che con i loro studi e loro ricerche rivoluzionano il mondo della salute e scoprono nuove tecniche tra cui il fatto di respirare con la bocca che, a quanto pare, secondo il neurologo Baibing, potrebbe essere una delle cause dell’infarto da non sottovalutare assolutamente.

Il dottore proprio utilizzando il potente mezzo di Tik Tok ha spiegato: “Cerco di non respirare con la bocca perché farlo non solo può danneggiare i denti, il viso e i polmoni, ma può anche avere effetti negativi sul cervello”.

Cosa dice la ricerca

Sempre secondo il dottor Baibing, respirare crea danni al cuore: “Diverse ricerche dimostrano che respirare dalla bocca può alterare i ritmi del cervello e il modo in cui il sangue vi fluisce, compromettendo in questo modo la memoria e le normali funzioni”.

Inoltre, ha anche aggiunto che questa brutta abitudine si protrae anche durante il sonno peggiorando l’apnea notturna con “conseguenti effetti negativi sul cuore e l’aumento del rischio di infarto e demenza in futuro”. Respirare con la bocca, quindi, potrebbe essere un sintomo di un problema medico ed è per questo che è meglio visitare uno specialista.