Muffa, addio imbianchino: da quando ho comprato queste 3 piante al vivaio è sparita senza ritinteggiare | Ho risparmiato migliaia di euro

Se sei stanco della muffa sulle pareti, allora puoi dire addio all’imbianchino e comprare queste 3 piante: ecco i dettagli

Una delle problematiche che spesso riscontrano i nostri lettori è proprio quella in tema di pulizia e l’igiene del proprio ambiente in relazione alla muffa, una delle procedure più scomode che si viene a formare nella propria casa e che è davvero difficile eliminare con rapidità. In questo articolo, però, vi sorprenderemo svelandovi un trucchetto con ‘uso di alcune piante che potrebbero far si che la muffa sia solo un ricordo: andiamo a vedere insieme i dettagli a riguardo.

Nel corso della nostra vita, almeno una volta ci siamo trovati ad affrontare questa problematica davvero scomoda nel nostro ambiente o nell’ambiente di una persona che conoscevamo: stiamo parlando per l’appunto della muffa dalle pareti della nostra casa.

Anche se molti la associano ad una questione prettamente estetica, dietro questo problema vi è anche una questione legata alla salute che potrebbe essere danneggiata proprio da essa, soprattutto se ci sono dei bambini. Oggigiorno, con la tecnologia e i prodotti sul mercato, non era stata trovata la soluzione adatta con prodotti chimici presenti e lanciati attraverso gli spot pubblicitari.

Qualcosa sta cambiando e, come vi abbiamo già anticipato, esistono delle piante che possono fare al caso tuo: andiamo a vedere di cosa si tratta proprio nel prossimo paragrafo.

Addio muffa, basta acquistare queste piantine ed è fatta

Negli anni, il problema della muffa non è stato semplice da risolvere, proprio perché nonostante i vari trucchetti lanciati sul web, il problema sembrava apparentemente risolto ma si ripresentava costantemente. Proprio per questo, infatti, abbiamo deciso di annunciarvi una nuova tecnica: ossia l’acquisto di queste piante che hanno il compito di ridurre l’umidità e prevenire la formazione di muffa.

Se ti stai chiedendo quali sono, ti annunciamo subito quelle che non dovrebbero mancare nella tua casa: la prima è proprio la felce di Boston che, per eccellenza, ha la capacità di assorbire l’umidità attraverso le sue foglie, mantenendo un ambiente più asciutto. E’ bene posizionarla in aeree umide come il bagno o la cucina e per prendertene cura basta nebulizzare il terriccio.

Altre piante che contrastano la muffa

Tra le altre piante che contrastano la muffa, sicuramente vi è anche la Palma di Bambù, che contrasta anch’essa l’umidità e che andrebbe posizionata in soggiorno o in altre stanze con luce diretta.

Infine, vi consigliamo anche l’aloe vera che è una pianta molto facile da mantenere ed ideale posizionarla in zone luminose della casa, come finestre o balconi. Ha bisogno di poca acqua e predilige la luce diretta.