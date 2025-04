Da Eurospin la Smart TV 32 pollici che uccide Euronics: costa un terzo ed è uguale | Alle casse insulti e spintoni per averne una

Eurospin e l’offerta imperdibile di questi giorni su una tv 32 pollici: ecco quanto costa, i dettagli e le curiosità

Oggigiorno, una degli obiettivi di moltissimi dei nostri lettori è proprio quella di risparmiare su elettrodomestici e sulla spesa in generale proprio attraverso delle offerte proposte da alcune catene che sono diventate il simbolo della qualità. Tra queste, senza dubbio, rientra Eurospin che con il suo claim de “La spesa intelligente” ha fatto si che moltissimi clienti si fidelizzassero e scegliessero le loro offerte.

Nel corso della nostra vita, abbiamo e continuiamo a prediligere la qualità dei prodotti che non sono solo alimentari, ma anche drink, accessori, elementi per la casa e per la cura di essa e molto altro ancora. Nell’ultimo periodo, però, gli utenti si sono trovati ad affrontare un rincaro prezzi davvero esagerato e, nonostante l’intervento del Governo Meloni, le cose non vanno decisamente meglio, soprattutto con le ultime novità in tema di dazi.

Oggi, quindi, l’utente è sempre alla ricerca di quelle catene che hanno come unico obiettivo quello di prediligere la scontistica su alcuni modelli e cercare di attirare sempre più il cliente attraverso proprio ciò che si offre e come lo si offre.

Nel prossimo paragrafo, infatti, vi parleremo della novità proprio di Eurospin circa un prodotto di cui non potresti assolutamente farne a meno: andiamo a vedere insieme di cosa si tratta.

Eurospin, l’offerta imperdibile del momento: ecco di cosa si tratta

Se sei alla ricerca di offerte per la nuova casa che hai affittato o addirittura acquistato ma non vuoi spendere un occhio della testa oltre che per la spesa anche per gli elettrodomestici, l’offerta lanciata da Eurospin in questo preciso momento fa al caso tuo. Infatti, questa catena di supermercati ha deciso di promuovere una TV a 32 pollici ad un prezzo davvero incredibile.

Tenendo presente i prezzi che ci sono in giro, le caratteristiche di questa TV a 32 Pollici fanno la differenza; infatti, è una TV a LED, con telecomando e piedini laterali, connettività HDMIx3, USBx2, COAXx1, FRx1, AVx1,CIx1. Come si legge dalla scheda tecnica del sito di Eurospin, la classe enrgetica è di tipo F, mentre le misure sono le seguenti: 73,2×20,5×48,2 cm, senza base: 73,2×8,1×43,4 cm.

Qual è il prezzo della Tv di Eurospin

Nonostante tra le caratteristiche tecniche sia già chiaramente scritto che non si tratta di una smart TV, questa è una soluzione davvero imperdibile da non lasciarti scappare.

Il prezzo, invece, è di soli 109,99 e puoi acquistarlo direttamente online o decidendo di fartelo spedire a casa oppure, cliccando l’opzione ritira in negozio, potresti ritirarla in maniera gratuita dal punto vendita più vicino a casa tua.