Aeroporto, vietati i trolley di questi colori: le compagnie si rifiutano di imbarcarli | Li dovrai spedire a parte

Attenzione in aeroporto ai trolley di questo colore, potresti rischiare di rimanere a casa: ecco cosa sta succedendo

Molto spesso ci siamo resi che in aeroporto potrebbero succedere degli avvenimenti che possono essere d’ostacolo per il nostro viaggio dopo che questo lo abbiamo pianificato e organizzato per mesi nei minimi dettagli. Una delle cose sgradevoli che ti potrebbe accadere in aeroporto è proprio quello di smarrire il tuo bagaglio o, addirittura che la compagnia aerea te lo rifiuti per via del colore: in questo articolo approfondiremo la questione nei dettagli.

Il bagaglio a mano è molto utilizzato soprattutto per i viaggi brevi dai passeggeri che devono andare per poco tempo in un luogo per questioni di lavoro, di relax, o anche per godersi del tempo con il proprio partner e la propria famiglia. Quello che si dovrebbe evitare è che si smarrisce il bagaglio poiché, non solo rovina la pianificazione della vacanza ma anche l’umore della persona interessata.

Proprio per questo, esistono delle tecniche svelate dalle compagnie aeree proprio sulla questione bagagli che non sono assolutamente da sottovalutare perché possono evitarti qualsiasi problema futuro ma soprattutto di rovinarti quello che hai pianificato per mesi.

Andiamo proprio nel prossimo paragrafo ad analizzare il colore della tua valigia e cosa consigliano le compagnie aeree a riguardo.

Trolley vietati di questi colori: il motivo svelato dalle compagnie aeree

Circa il tema bagaglio a mano, esistono diverse compagnie aeree che svelano come non perderlo in aeroporto o rischiare addirittura di non partire più o di partire in ritardo. In questo paragrafo, infatti, andremo ad analizzare la questione colori da evitare secondo alcune compagnie aeree, tra cui anche Ryanair.

Secondo alcune hostess dei voli low cost facente parte della compagnia sopra citata, ci sono alcuni colori che andrebbero vietati perché usati da una moltitudine di persone e che andrebbero facilmente confusi. Fra questi sicuramente ci sono il nero, il grigio e il blu navy, in quanto si prestano ad essere confusi velocemente.

Il segreto per evitare di perdere il bagaglio

Inoltre, vi sono dei trucchetti oltre quello del colore del bagaglio a mano, che vi aiutano a non perdere la vostra valigia e a identificarla in maniera velocissima.

Ad esempio, potete inserire un etichetta di diverso colore da quello della valigia dove ci scrivete nome, cognome, numero di telefono e città, così che per eventuale smarrimento si è pronti subito a ritrovarla o a farla ritrovare a chi di competenza.