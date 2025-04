Raccomandata Agenzia delle Entrate: non firmarla mai se c’è scritto CAN | Vai a finire sotto a un ponte

E’ necessario presentare la massima attenzione quando si riceve una raccomandata: in base alla tipologia si rischia di finire nei guai.

Anche se non si è in grado di scoprire il contenuto di una raccomandata senza prima averla aperta, ci sono alcuni dettagli che possono farcelo capire. Per esempio, grazie all’avviso di giacenza si riesce a capire chi sia il destinatario.

Nello specifico, ogni qualvolta il postino deve recapitare una raccomandata presso la nostra abitazione ma non c’è nessuno per ritirarla, quest’ultimo lascia nella cassetta delle lettera un cartoncino bianco o verde dove viene indicato il luogo e l’orario in cui ritirarla. Questo però deve essere fatto entro un mese, altrimenti la raccomandata viene restituita al mittente.

Tale avviso include inoltre una serie di altri dettagli, come la città di provenienza della suddetta. Ma il suo colore non va sottovalutato in quanto proprio da questo siamo in grado di farci un’idea sul suo contenuto.

L’avviso di giacenza: il colore rivela il contenuto della raccomandata

Qualora il colore dell’avviso di giacenza risulti essere verde, significa che la raccomandata contiene degli atti giudiziari (tutti gli atti provenienti da un tribunale o da avvocati) o delle multe, legate quindi ad una o più infrazioni del Codice della Strada.

Il bianco invece riguarda tutte le altre tipologie di comunicati, dalle lettere alle contestazioni, fino ad arrivare alle diffide e alle richieste di pagamento. C’è un altro dettaglio però di cui è fondamentale conoscere il significato per non incorrere in ulteriori sanzioni.

Introduzione del CAN, comunicazione di avvenuta notifica

Nonostante l’abolizione avvenuta l’anno precedente, nel 2019 è stata nuovamente introdotta la comunicazione di avvenuta notifica (CAN), un altro dettaglio capace di far capire la natura della raccomandata. Ma in cosa consiste esattamente.

In poche parole, se quest’ultima viene consegnata ad un familiare del destinatario, o ad un suo convivente, viene recapitata dal postino una seconda raccomandata con cui si informa quest’ultimo dell’avvenuta consegna. In questo modo si tutela lo stesso destinatario nel momento in cui chi ha ricevuto la corrispondenza non si sia ricordato di consegnargliela. Si ricorda però che il meccanismo della CAN avviene solo se si ha a che fare con atti giudiziari.