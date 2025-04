Coppie distrutte da uno smartphone: se lo usi a quest’ora non farai più sesso col tuo coniuge | Peggio di una doccia gelata

Lo smartphone può essere la causa della distruzione della tua storia d’amore: andiamo a vedere cosa sta succedendo

Molto spesso sentiamo parlare di tantissime coppie che decidono di separarsi per via di alcune abitudini cattive legate all’uso dello smartphone. Sembrano della abitudini comunissime ma che se effettuate per tantissimo tempo potrebbero danneggiare la tua relazione amorosa. Andiamo a vedere nel dettaglio, nel corso del nostro articolo, qual è il motivo per cui ultimamente le coppie decidono di separarsi e cosa c’entra lo smartphone.

Sappiamo benissimo che uno degli elementi comuni che riguarda la nostra vita quotidiana è proprio l’uso dello smartphone che ormai è parte integrante di noi, della nostra relazione amorosa, del nostro lavoro e di tutto quello che ci riguarda almeno negli ultimi tempi.

Quante volte abbiamo sentito parlare di quelle coppie che si sono conosciute tramite l’uso di app di incontri e che in seguito sono anche convolate a nozze con un uso frequente di messaggini amorosi che hanno accattivato la nostra mente; la routine, rispetto gli anni passati è cambiata e le dimostrazioni d’affetto molto spesso vengono accomunate dall’uso dello smartphone.

Alcuni non lo ritengono una procedura esatta ma è anche quella più comune al momento: andiamo a vedere nel dettaglio cosa sta cambiando e come alcune abitudini potrebbero distruggere la tua relazione.

Smartphone, questa abitudine potrebbe distruggere la tua relazione

Nonostante il mondo corre veloce, vi sono delle cose che possono essere evitate se non si vuole perdere l proprio partner interrompendo bruscamente la propria relazione. Tra questi vi è lo scorrimento silenzioso, ossia scorrere tramite smartphone immagini, video eccetera, mentre si è sdraiati con il proprio partner: potrebbe essere considerata dagli esperti, la condanna a morte della tua relazione.

Secondo l’esperto Tracy Ross, terapeuta di coppia e familiare con sede a New York: “Fondamentalmente stai diminuendo le possibilità di intimità e affetto, o semplicemente di impegnarti con il tuo partner, la connessione è fondamentale per una relazione forte e deve avvenire regolarmente, senza fallo, affinché una coppia possa prosperare”.

Cosa dicono gli esperti

Sempre Tracy Ross, ha aggiunto a riguardo: “Mentre il bisogno di rilassarsi alla fine della giornata è del tutto comprensibile, è difficile negare il danno che può fare a una relazione”.

Un altra esperta chiamata Aimee Hartstein, che vive a New York la pensa diversamente: “Che ci piaccia o no, i nostri telefoni sono qui per restare, ed è una coppia insolita che li metterà via per l’intera notte. È un modo in cui le persone ricevono le notizie, parlano con gli amici e si divertono. Se una coppia è felice nella relazione, probabilmente non è un problema”.