Sicilia, il “borgo svenduto”: vengono dall’estero per trasferirsi qui | Comprano casa a 1€ e in 1 mese ci vivono

Il comune siciliano di Mussomeli ha messo in vendita ad un euro delle case disabitate - foto Canva

Basta una moneta da un euro per accaparrarsi una casa: ecco l’ultima trovata di un piccolo paese in provincia di Caltanissetta.

Nel cuore dell’isola siciliana, si nasconde uno splendido borgo, che attualmente conta poco meno di 9 abitanti. Un numero di tutto rispetto per una delle tante comunità rurali che occupano l’immensa Regione, anche se non sufficiente per l’amministrazione vista l’ultima misura intrapresa.

Stiamo parlando di Mussomeli, uno dei paeselli situati in provincia di Caltanissetta, noto per ospitare il Nido d’Aquila, rappresentato da Castello Manfredonico Chiaramontano caratterizzato da uno stile gotico-normanno e così chiamato poiché si innalza su una rupe alta 778 metri.

Ebbene, la giunta comunale ha deciso di mettere in vendita delle abitazioni abbandonate alla modica cifra di un euro. Tale iniziativa è presente in numerosi borghi italiani, e ha l’obiettivo di ripopolare questi magnifici angoli dello Stivale, che hanno visto una massiccia emigrazione negli ultimi decenni.

Un’offerta imperdibile

Tra il diciannovesimo e il ventesimo secolo, decine di milioni di italiani hanno lasciato la propria dimora per avventurarsi oltreconfine, e spesso oltreoceano, in cerca di una vita migliore. Il problema è che da allora moltissime case sono rimaste vuote.

Ed è qui che entra in gioco la proposta messa in piedi da Mussomeli e da altri pittoreschi borghi sparsi su tutto il territorio nazionale, pensata proprio per arginare il problema, con la speranza che queste abitazioni possano trovare presto un nuovo proprietario.

Case a 1 euro nel borgo siciliano di Mussomeli

Nonostante la proposta di acquistare una casa ad un euro possa sembra molto allettante, ha sollevato alcuni dubbi tra gli utenti. Tra loro c’è anche Yasmina Rakib Requena, che ha aderito a tale iniziativa comprando una delle dimore messe in vendita dal comune siciliano di Mussomeli, e ha deciso di condividere la sua esperienza su TikTok.

La ragazza ha affermato che la nuova abitazione si sviluppa su quattro piani, e include un seminterrato e una mansarda. Quest’ultima ci ha tenuto però a precisare che il prezzo di euro è prettamente simbolico. La casa infatti, così come le altre include nella proposta del borgo, hanno bisogno di una profonda ristrutturazione, per la quale sarà necessario sborsare migliaia di euro. Inoltre ci sono state altre spese che Yasmina ha già dovuto affrontare, come la gestione immobiliare (490 euro) e le spese notarili (2500 euro). A parte questo si ritiene comunque soddisfatta del nuovo acquisto.