ALLERTA caravella portoghese: avvistata nei mari italiani la medusa più lunga al mondo | In queste spiagge è una piaga

Se si entra in contatto con una caravella portoghese è necessario subito correre ai ripari ed evitare di compiere determinate azioni.

Alcuni di voi l’avranno già avvistata seppur non rendendosi conto di trovarsi in sua presenza, ma la medusa che è stata denominata Caravella Portoghese o Man-of-War in lingua inglese, negli ultimi anni si è avvicinata sempre più alle coste italiane e continua ancora oggi a minacciare le spiagge del Mediterraneo.

Al momento gli avvistamenti più importanti si sono verificati in Sicilia e in Sardegna, ma secondo gli esperti a breve questi ultimi si moltiplicheranno anche nelle altre zone costiere dello Stivale. Fortunatamente finora non si sono registrate vittime.

Infatti questo celenterato marino si differenzia dagli altri per la sua grande pericolosità, complice il veleno che è capace di iniettare. I suoi 9-10 peptidi presentano un effetto necrotizzante, che possono potenzialmente produrre attività cardiotossiche e neuroma tossiche, causando quindi danni al cuore o al cervello della persona attaccata.

Gli effetti devastanti del veleno della Caravella Portoghese

Quando si viene punti da questa medusa, si prova un insopportabile dolore, che potrebbe evolversi in una perdita di coscienza. Nella zona colpita si forma subito un eritema che si ricopre poi di bolle. Successivamente altri sintomi vengono alla luce, ed includono ansia, vomito e sensazione di morte imminente.

Le lesioni più leggeri tendono a durare qualche mese e si risolvono con delle cicatrici nell’area colpita. Nel caso di situazioni più gravi, queste possono evolversi in piaghe profonde. Ma non è finita perché nel proprio sangue restano per anni gli anticorpi chiamati IgG anti-physalia.

Cosa fare nel caso di una puntura

Qualora si rimanga vittima di un puntura della Caravella Portoghese, è necessario innanzitutto rimuovere lentamente tutti i tentacoli e lavare la zona con l’acqua di mare. Quindi immergetela in acqua calda per 20 minuti e alcuni esperti consigliano addirittura di utilizzare l’aceto bianco, sebbene ci siano diversi pareri discordanti in merito.

Invece ciò che non dovete assolutamente fare è ricorrere al bendaggio perché non fa altro che aumentare la quantità di veleno. Inoltre da evitare assolutamente il lavaggio con soluzioni alcoliche e con Vineger, un prodotto realizzato appositamente per alleviare il dolore da punture da meduse. Infatti quest’ultimo potrebbe produrre l’effetto opposto e peggiorare solo la situazione.