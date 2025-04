Limiti di velocità: “in Italia non esistono, l’ho chiesto a un poliziotto”, il noto conduttore allibisce | Gli autovelox? “Sono tutti rotti”

In Italia i limiti di velocità non esistono a detta di un poliziotto: ecco tutta la verità analizzata da un conduttore famosissimo

Molto spesso l’Italia e il Bel Paese sono conosciuti per una serie di motivi come cibo, spiagge, mare da sogno, ma anche episodi relativi ai limiti di velocità, al Governo che ha spesso fatto parlare per i decreti legislativi non del tutto positivi e molto altro ancora. Uno dei conduttori più famosi del mondo, ha deciso di parlare in pubblico di un fenomeno legato alla velocità sule strade italiane lasciando tutti senza parole: andiamo a vedere cosa ha detto.

L’Italia non è solo conosciuta per gli spaghetti, la pizza e il famoso cappuccino, ma anche per altre straordinarie problematiche che ci hanno resi unici agli occhi di tutto il mondo e che spesso ci rendono protagonisti indiscussi di cabaret e di battute da parte di alcuni inglesi, americani per via di un fatto legato alla strada e a come vengono analizzati alcuni casi dalla Polizia o dagli organi politici.

Non è del tutto semplice, ma questo fenomeno è incontrollabile poiché da anni ormai l’Italia, nonostante le sue bellezza architettoniche e il buon cibo, viene visto proprio come il classico “Paese dei Balocchi”, dove a detta di moltissimi, tutto è concesso, tutto è meraviglioso ma niente è davvero in ordine.

Andiamo a vedere cosa è successo ma soprattutto cosa ha detto un famosissimo conduttore in una trasmissione seguita in tutto il mondo ma soprattutto in America, divertendo parecchio il pubblico: ecco tutti i dettagli e le curiosità a riguardo.

Famoso conduttore e la battuta che lascia tutti senza fiato: ecco di che si tratta

Il mondo è pieno di novità legate al fenomeno italiano, del Bel Paese e di tutto ciò che ne concerne. Proprio per questo, in parecchi show televisivi americani, si parla spesso di quello che accade in Italia, dalla politica, all’intrattenimento e a molto altro perché a detta di molti, come specificato nel paragrafo precedente, l,Italia è considerata il Bel Paese, il Paese dove ogni cosa è concessa compresi i limiti di velocità.

Secondo il famosissimo conduttore Jeremy Clarkson , famoso per aver condotto per decenni la trasmissione Top Gear, conosciuta anche in Italia, il Bel Paese ha tante cose che non vanno tra cui il limite di velocità. Proprio durante la trasmissione è stato chiesto a questo famoso conduttore cosa ne pensasse dell’Italia e Clarkson ha subito affermato che gli piacciono in particolare i limiti di velocità. A questo punto, nello show ci sono state risate e il conduttore ha chiesto come mai e lo stesso Jeremy ha risposto: “Perché non ci sono”.

Altre considerazioni sulla velocità nello show

Il conduttore Jeremy Clarkson ha anche specificato che in realtà esiste un limite di velocità ma nessuno sa qual è.

Ha raccontato, di aver incontrato un poliziotto durante le riprese e di aver chiesto proprio a lui qual è il limite ma quest’ultimo non ha saputo affatto rispondere rimanendo del tutto spiazzato dalla domanda. Ha anche aggiunto che c’erano moltissimi autovelox ma che nessuno di essi funzionava.