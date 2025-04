Raccomandate verdi, se trovi questi codici non firmare: chiama subito il commercialista | Stanno rovinando un mare di gente con un autografo

Se ti arriva una raccomandata verde e trovi questi codici cominciati a preoccupare: ecco il motivo, i dettagli e le curiosità

Molto spesso ci troviamo di fronte a problematiche comuni ma che non ne sappiamo l’esistenza ma soprattutto non sappiamo come affrontarle; negli anni, infatti, ci siamo trovati a dover accettare delle multe non sapendo a cosa si riferissero. Proprio perché ci teniamo sempre ai nostri utenti, abbiamo deciso di svelarvi come riconoscere le multe dal colore della busta che vi arriva a casa: scopriamo i dettagli che riguardano il tutto nel corso di questo articolo.

Siam sempre pronti a modificare le nostre abitudini proprio grazie al cambiamento tecnologico e a tutto ciò che ne concerne, proprio dovuto alle strategie che vengono poste in essere da alcuni dei cambiamenti della nostra società moderna. Bisogna certamente dire che riconoscere una multa attraverso dei codici o direttamente dalla basta risulta una pratica non ancora ben sviluppata tra gli utenti.

Infatti, se vi capita di essere fermati al posto di blocco e aver commesso un infrazione di cui ne siete consapevoli, allora la multa verrà notificata al momento. In caso contrario, però, le cose cambiano e può arrivarvi a casa quando meno ve lo aspettate.

La domanda che ci pongono diversi utenti è proprio come fare a scoprire e distinguere le multe dalle raccomandate classiche: andiamo a svelarvi il tutto nel corso del prossimo paragrafo.

Ecco come riconoscere facilmente una multa: i dettagli

Come già anticipato, esistono diversi modi e metodi per riconoscere una multa, il secondo men conosciuto ma tra i più sviluppati è proprio quello di farvela arrivare a casa a mezzo raccomandata. Come sappiamo, infatti, questa può essere pagata entro 5 giorni dalla notifica in forma scontata del 30% decorrono a partire dalla data della consegna del plico.

Per capire qaundo ti consegnano a casa una multa è il colore della busta: infatti se quest’ultima è verde è proprio una multa. Se si tratta di altri colori allora si tratta di comunicazioni ordinarie si trovano in genere in buste di colore bianco o giallo. Bisogna dire che se la busta è verde ma si tratta di Atti giudiziari, , è sicuro che la notifica provenga da un Tribunale o da uno studio legale.

Dove si trova il codice

Se la tua domanda è proprio dove trovare il codice è proprio sulla busta e per individuare di cosa si tratta bisogna analizzare le prime cifre del codice formato da 12 numeri.

Ad esempio se inizia per 650 , la raccomandata proviene dall’INPS, mentre se inizia per 12, 13, 14 o 15 si tratta di una raccomandata semplice che può essere notificata dai 4 ai 6 giorni lavorativi.