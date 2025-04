Assunzioni Ita Airways (ex Alitalia): cercano personale di terra | Stipendio da favola, paga direttamente il Ministero

Ita Airways ha pubblicato nuove ed interessanti occasioni lavorative: ecco come candidarsi per ottenere l’ambitissimo impiego.

Chi ama spostarsi da un luogo all’altro lo sa bene: lo staff ha un ruolo importantissimo nella buona riuscita del viaggio, soprattutto se lo si fa a bordo di un aereo. C’è chi è costretto a prenderlo per motivi professionali, altri ancora lo fanno per andare in vacanza e trascorrere qualche giorno di relax, magari in compagnia del proprio partner o insieme a tutta la famiglia.

Ebbene, a chi piace rimanere nell’ambiente aeroportuale, dovrebbe pensare anche di lavorarci. E non c’è offerta migliore di quella messa a disposizione de Ita Airways, ovvero la ex Alitalia, la compagnia per eccellenza del Bel Paese.

Nello specifico quest’ultima sta ricercando nuove figure da inserire nel proprio organico di terra. Coloro che verranno scelti verranno inseriti negli uffici di Roma o Palermo, in base al ruolo per il quale si viene assunti. Ma vediamo insieme quali sono i posti attualmente vacanti e le modalità di partecipazione all’offerta.

Figure ricercate da Ita Airways

Ita Airways, acronimo per Italia Trasporto Aereo S.p.A., è una compagnia aerea molto giovane, essendo stata fondata alla fine del 2020, anche se è ufficialmente diventata operativa un anno dopo. Con la sede principale rappresentata dall’Aeroporto di Roma-Fiumicino, la società mira ad espandersi nei prossimi anni ed entro il 2027 prevede di raggiungere i 5500 dipendenti.

Al momento le posizioni per le quali la compagnia aerea sta accettando le candidature sono le seguenti: Addetto amministrativo insurance, Recruitment & Learning specialist, Treasury Specialist Digital Payment Solution, Treasury Specialist Cash Management e Development Specialist. Tutte queste figure entreranno di diritto nel personale dell’Aeroporto romano di Fiumicino, mentre l’ultima figura presenta nella lista del sito ufficiale di Ita Airways, ricoprirà l’incarico di Capo scalo di servizio e lavorerà presso l’aeroporto di Palermo.

Procedura per candidarsi in uno dei ruoli inclusi nell’offerta di Ita Airways

Per candidarsi ad una delle figure disponibili, è necessario accedere al seguente portale: www.ita-airways.com/it_it/lavora-con-noi.html. Qui sarà possibile visualizzare tutte le posizioni aperte e selezionare quella alla quale si è interessati. Bisogna semplicemente cliccare su: posizioni lavorative, quindi su consulta le posizioni aperte e cerca nelle offerte.

Per quanto riguarda l’invio della candidatura, è necessario selezionare la posizione e cliccare Candidati ora, previa ovviamente registrazione al sito. Si ricorda che ogniqualvolta l’azienda apre nuove posizioni, queste vengono inserite nella medesima pagina. Perciò si consiglia di consultarla regolarmente se si ha intenzione di rimanere aggiornati sui posti vacanti della suddetta compagnia aerea.