Furti in Autogrill: la tattica dell’arancia è micidiale | Se ci passi sopra con la ruota in due minuti ti svaligiano tutto

I criminali hanno bisogno di una sola arancia per rubare tutto ciò che si trova all’interno dell’auto: è un metodo infallibile.

Ci troviamo nel cuore della stagione agrumicola, durante la quale milioni di italiani hanno modo di gustarsi una serie di deliziosi frutti, come le arance. A questo proposito i criminali ne sfruttano la massiccia produzione per trarre in inganno le loro vittime.

Nonostante molti hanno cominciando a sfruttare metodi più sofisticati ed ingegnosi per portare a termine i loro piani, tanti altri continuano a ricorrere a tecniche più tradizionali, come quella che vede protagonista un’arancia.

Anche se quest’ultima non è particolarmente diffusa in Italia, la sua popolarità è esplosa in paesi come la Spagna e secondo gli esperti, potrebbe presto oltrepassare i nostri confini. Ma a questo la domanda sorge spontanea: in cosa consiste la tattica dell’arancia?

E’ arrivato il trucco dell’arancia

Nato nel Sud America, negli ultimi anni il trucco dell’arancia ha cominciato a diffondersi anche in Europa. Con la bella stagione le strade sono tornate ad essere prese di mira dai truffatori, soprattutto se si ha a che fare con aree poco trafficate e quindi meno soggette ai controlli della polizia.

I banditi, oltre ad usare i metodi più classici, sempre più spesso afferrano una o più arance per fermare i veicoli e rubare tutto ciò che si trova al loro interno. Una soluzione smart che finora sembra non aver deluso le aspettative dei malintenzionati.

La tattica dell’arancia utilizzata per commettere furti d’auto

Quando si usa la suddetta tecnica, il modus operandi è molto simile: gli aggressori cercano di fermare i veicoli in zone tranquille per derubarli. Proprio per questa ragione tendono a sfruttare stazioni di servizio per entrare nelle auto e rubare tutto ciò che vedono. E per compiere la rapina non fanno altro che utilizzare delle arance seguendo un metodo chiamato “miguelitos”. È il nome dato a delle semplici arance che i ladri riempiono con chiodi e lasciano sulla strada.

In questo modo, fanno scoppiare le gomme delle auto quando le superano, inducendo i conducenti a fermarsi qualche metro più avanti, momento in cui aggressori hanno modo di derubare l’auto, i suoi occupanti e persino prendere il veicolo se per qualche motivo hanno un’interesse particolare. Le autorità quindi raccomandano, ove possibile, di evitare di passare sopra delle arance, soprattutto se si trovano in mezzo alla strada.