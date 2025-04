Ultim’ora Polizia stradale: divieto assoluto di circolazione in queste fasce orarie | A rischio il ponte della Liberazione, parti ora o resti a casa

Brutte notizie per chi decide di partire per il Ponte di Pasqua: ecco cosa cambierà per milioni di italiani che si mettono alla guida.

Il Ponte di Pasqua 2025 è arrivato, e come da tradizione, milioni di persone si sono messi in macchina per raggiungere la propria destinazione. Infatti molti approfittano di questa breve pausa dalla scuola e dal lavoro per godersi un po’ di relax, magari in compagnia di familiari o amici.

Del resto è sempre stata un’occasione per riposarsi e ricaricare le batterie in vista di ripartire qualche giorno dopo con la solita routine. C’è chi ha preferito partire prima del tempo per evitare il traffico, che come sappiamo, può far perdere non solo la pazienza ma anche del tempo prezioso.

Altri invece, per un motivo o l’altro, hanno aspettato l’ultimo momento prima di lasciare la propria casa. A prescindere da queste decisione, si preannuncia un weekend da bollino rosso, sia per le strade che per le autostrade. Come se non bastasse sono stati appena comunicati alcuni importanti divieti di circolazione, che potrebbero far saltare i piani dei conducenti.

Una brutta notizia dietro l’altra

Questi sono giorni molto critici per tutti coloro che stanno pensando di viaggiare per le festività pasquali. Infatti è un periodo in cui il numero di auto sulle strade italiane aumenta in modo notevole, ragione per cui la Polizia ha messo a disposizione un avviso in cui sono delineati le giornate e gli orari caratterizzati da una particolare criticità del traffico.

La chiusura delle scuole ha reso la situazione ancora più complicata e congestionata poiché i genitori, spesso e volentieri, attendono proprio questo per raggiungere la destinazione vacanziera. Il primo giorno da bollino rosso si è registrato mercoledì 16 aprile, ed è proseguito anche nella giornata di giovedì 17. La situazione si è intensificata con l’approcciarsi del fine settimana, soprattutto nel corso della mattinata di venerdì 18 e sabato 19 aprile.

Arriva il divieto di circolazione

Nonostante si assisterà ad un lieve miglioramento della circolazione nella giornata del 25 Aprile, le cose potrebbero peggiorare quando, nel weekend, molti si metteranno in viaggio per una gita di fuori porta. Nelle ore serali la situazione non migliorerà, perché al ritorno di questi ultimi si aggiungeranno anche quelli che sono rimasti fuori optando per un ponte più lungo.

Per evitare che le condizioni sulle strade diventino ingovernabili, è tornato il divieto di circolazione dei camion e di tutti i veicoli che presentano un peso superiore a 7,5 tonnellate. Nello specifico, il divieto per i mezzi pesanti entrerà in vigore venerdì 25 aprile 2025 dalle 9:00 alle 22:00. Circolazione libera per sabato 26 aprile 2025, mentre per domenica 27 aprile 2025 torna il divieto dalle 9:00 alle 22:00 per i mezzi pesanti.