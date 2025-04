Nuova legnata casa, androne a uso limitato: chi supera il massimo di entrate e uscite pagherà il 30% in più di condominio

Attenzione a questa legge sull’androne a uso limitato: potrebbe farvi crollare il vostro impero economico, ecco perché

Molto spesso alcuni dei nostri carissimi lettori sono sempre curiosi di conoscere le regole previste per il tema condominio e tutto ciò che ne concerne. Negli anni, infatti, le cose hanno subito un grande cambiamento che merita di essere conosciuto per evitare multe salatissime e provvedimenti legislativi. In questo articolo ne andremo ad analizzare solo una parte legata all’androne del condominio e a cosa si rischia in un caso specifico: ecco i dettagli e le curiosità.

Il mondo negli ultimi tempi corre sempre veloce anche se vi sono delle nuove normative che vanno ad analizzare principalmente il mondo legato ai B&B, una delle attività più frequenti e sviluppate ma soprattutto remunerative di cui i lettori e chi ne possiede uno si ritengono abbastanza soddisfatti.

Le regole, però, proprio perché queste attività pare abbiano sostituito gli appartamenti sono soggette a numerosi provvedimenti che, se non rispettati, si incorre a rischi gravissimi da parte della legge, oltre a multe salatissime. Nel corso degli anni, infatti, si è posto in oggetto questo tipo di attività spiegando sotto alcuni punti di vista economici e legislativi che rischi si incorre se ci si trova in una particolare situazione.

Una di queste, infatti, abbiamo deciso di analizzarla nel corso del prossimo paragrafo a cui, se hai un B&b devi fare particolare attenzione: ecco quali sono i dettagli e le curiosità dovute a questo aspetto.

Condominio, ecco a cosa fare attenzione se hai un B&B

Se hai deciso di avviare un’attività B&b in un condominio, come ben sai, devi rispettare le regole previste dai condomini e analizzate nei casi specifici anche da un amministratore di condominio. La domanda che spesso ci pongono gli utenti è proprio la seguente: si può vietare l’esercizio di un’attività recettiva?

In merito e in risposta a tale domanda, la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 2770 del 4 febbraio 2025, ha analizzato tale situazione. Se ci si trova in una situazione in cui i condomini non sono d’accordo all’attività di B&b, si può agire in giudizio per ottenere la cessazione dell’attività e, se il giudice approva sei costretto a chiudere per un comportamento lesivo nei confronti degli altri condomini.

B&b e spese condominiali maggiorate: ecco cosa dice la legge

In molti si chiedono se fosse altresì corretto applicare delle spese condominiali maggiorate ;

il Tribunale di Roma ha stabilito che è legittima la delibera condominiale la quale attribuisce ai B&B una maggiorazione del 30% delle spese condominiali. Il motivo è legato al fatto che l’attività ricettiva utilzza più spesso gli spazi comuni con oneri di manutenzione più alti a carico di tutti i condomini.