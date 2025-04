Contatore, con il trucco del software i furboni hanno sempre l’energia gratis | Basta pagare 50€ un tecnico e addio bollette

Con il trucco dei software puoi scoprire i furbetti che hanno sempre l’energia gratis: ecco i dettagli e le curiosità

Il mondo e la società odierna continua a cambiare e subire dei rinnovamenti che possono fare la differenza. Tra questi esistono dei problemi che possono essere sottovalutati da molti ma sono davvero da tener conto soprattutto in un’era in cui il rincaro dei prezzi di moltissime cose si fanno sentire, e si tratta proprio del furto dell’energia elettrica e , quindi, del relativo contatore. Andiamo ad analizzare meglio la situazione proprio nel nostro articolo.

Quando parliamo di contatore siamo abituati a pensare a quanto è importante nella nostra vita per fornirci dell’energia elettrica. Proprio per questo, infatti, con le novità legate al contatore si sono affinate grazie alla tecnologia e all’intelligenza artificiale persino dei metodi per il furto dell’energia elettrica.

Bisognerebbe distinguere tra allacciamento abusivo alla rete nazionale e uno allacciamento abusivo ad una rete elettrica privata, ossia dopo il contatore. Questo è considerata “cosa mobile” e quindi il suo uso senza un regolare contratto quindi si sa che una manomissione del contatore è sancita da un reato punibile ai sensi dell’art. 624 c.p.

Andiamo a spiegare nel dettaglio cosa farebbero i furbetti se vogliono rubare l’energia elettrica con trucchi all’avanguardia che fanno la differenza: ecco i dettagli e le curiosità.

Furto di energia elettrica, ecco a cosa fare attenzione

Quando parliamo di furto di energia elettrica devi fare attenzione soprattutto se qualcuno realizza il furto ai tuoi danni; infatti, bisogna valutare se il furto avviene al vicino e si può verificare in due casi: il contatore scatta più spesso e le bollette sono più salate senza un maggiore utilizzo dell’energia elettrica.

Se ti capita, invece, di trovarti in questi casi e non sapere cosa fare è consigliabile subito: denunciare l’accaduto alle forze dell’ordine , chiamare il fornitore del contatore e richiedere che venga condotta una verifica sullo stesso per controllare un eventuale manomissione e o ttenere un sopralluogo di un tecnico che controlli il contatore ed i cavi elettrici.

Cosa vai incontro se rubi energia elettrica

Se rubi energia elettrica questo atto è un reato penale e rischi fino a 6 anni di reclusione.

In caso in cui si è accusati di tale reato, o nel caso in cui si è subito un furto di energia elettrica, è opportuno farsi assistere da un legale di fiducia esperto in Diritto Penale.