Bancomat digitale: addio prelievo con carta | I correntisti di queste banche useranno solo un pulsante

Arriva il prelievo digitale mirato a ridurre i tentativi di furto d’identità da parte dei criminali: ecco come funziona.

I prelievi presso un ATM sono ormai all’ordine del giorno, anche se è giusto sottolineare che negli ultimi anni si è assistito ad un notevole calo rispetto al passato a seguito del minor utilizzo del contante. Nonostante ciò, rimane una presenza massiccia di sportelli automatici sparsi lungo tutto il territorio nazionale.

Come è risaputo, per effettuare una transazione presso uno di questi apparecchi è necessario disporre di una carta di credito/debito, che viene poi inserita nell’apposita bocchetta. Dopodiché si procede seguendo le indicazioni che appaiono sullo schermo.

Si sceglie quindi la cifra da prelevare e si inserisce il PIN. Questo metodo però non è privo di rischi. I truffatori ormai hanno ideato dei sistemi in grado di clonare la carta e rubare le informazioni sensibili del proprietario, che possono essere sfruttate per svuotare il conto corrente o compiere altre azioni illecite. Per evitare il problema, ora è possibile eseguire il prelievo digitale.

Arriva il prelievo senza carta

La diffusione e l’evoluzione dei sistemi digitali ha permesso di introdurre la modalità cardless ogniqualvolta si effettua un prelievo. Ma cosa significa esattamente? In poche parole è possibile ritirare il contante senza l’utilizzo e il successivo inserimento di una carta.

E’ stata la società di Poste Italiane a presentare questa possibilità, ormai presente in oltre 7 mila sportelli automatici sparsi nella varie regioni. Tutto ciò che viene richiesto per prelevare senza carta è il proprio smartphone.

Come funziona la modalità cardless

La modalità di prelievo senza carta, conosciuta anche come trucco del tasto 9, richiede di scaricare sul proprio dispositivo mobile l’app BancoPosta o PosteID. Quansdo ci si trova di fronte ad un ATM, non bisogna fare altro che aprire la suddetta e selezionare l’opzione prevista “Prelievo senza carta” .

Dopodiché necessario tenere premuto il tasto 9 presente sulla tastiera del Bancomat, sul cui schermo apparirà un QRCode da scansionare tramite l’applicazione BancoPosta o PosteID. Infine, l’intera procedura si conclude scegliendo la carta sulla quale prelevare il contante, qualora ovviamente se ne disponga più di una. Dopo aver selezionato la cifra, l’ATM si attiverà facendo fuoriuscire il denaro.