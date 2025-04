SUV, governo approva la tassa pneumatici: se hai un bestione vendilo subito | Mazzata da 500€ per tutti i proprietari

I proprietari di SUV potrebbero essere presto costretti a sborsare presto centinaia di euro in più all’anno.

Per i conducenti di SUV non sembra essersi mai tregua. E’ risaputo che questa tipologia di auto non sia sempre apprezzata, soprattutto per l’impatto che ha sull’ambiente, oltre alle dimensioni alquanto spropositate, almeno rispetto al resto degli altri veicoli che circolano in centro città o tra le piccole vie dei borghi italiani.

La loro popolarità però non è stata scalfita, anzi, negli ultimi anni è in netta ascesa come dimostrato dalle vendite. I nemici giurati del SUV però non sono rimasti a guardare e la loro lotta contro la suddetta vettura è perennemente attiva.

A questo proposito, un gruppo di ambientalisti ha stilato “il manuale della distruzione”, che potrebbe portare i conducenti a dover pagare centinaia di euro in più all’anno, oltre ai soldi che si sborsano per effettuare la classica manutenzione. Ma scopriamo nel dettaglio in cosa consiste il manuale.

L’azione degli attivisti ambientali contro il SUV

Nell’ultimo periodo gli ambientalisti appartenenti al gruppo chiamato “The Tyre Extinguishers” (annientatori di penumatici), hanno acquistato una certa popolarità, non solo in Italia ma anche in altri paesi europei, come la Spagna, i Paesi Bassi, la Germania, la Repubblica Ceca e l’Irlanda.

L’obiettivo principali di queste attivisti è quello di eliminare i SUV dalle strade poiché considerati una delle principali cause di inquinamento atmosferico. Ecco perché i Tyre Extinguishers cercano costantemente di reclutare nuovi membri, la cui iniziazione per entrare nel gruppo consiste nel seguire passo dopo passo il manuale presente sul loro sito web ufficiale.

Lo sterminio dei pneumatici

Nel manuale viene spiegato come sgonfiare in modo rapido ed efficace i penumatici dei SUV, che sono più grandi e alti rispetto a quelli delle altre macchine e per questa ragione richiedono una procedura ben precisa. Nel celebre libretto invitano i membri ad individuare un SUV e cominciare a svitare il tappo della valvola del pneumatico. In genere, basta girare il tappo a sinistra per svitarlo, a destra per stringerlo.

Affinché l’aria esca dal pneumatico, il manuale suggerisce di inserire qualcosa che prema sul perno al centro della valvola. Perciò consigliano di far cadere un piccolo fagiolo nel tappo della valvola. A questo punto si riavvita il tappo di qualche giro finché non si sente uscire l’aria. L’intero processo dovrebbe durare circa 10 secondi. Infine si raccomanda di informare anonimamente il conducente di ciò che è stato fatto, delineandone il motivo. L’ultimo passo è di ripetere la medesima procedura con i successivi SUV. Detto ciò, se mai si dovesse capitare nelle grinfie dei questi ambientalisti, si sarà costretti a sostituire i pneumatici, che in media costano 100 euro l’uno.