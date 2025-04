Lavoro, assunzioni a tempo indeterminato in Toscana: posizioni urgenti | Chiedono solo la terza media

Nella Regione Toscana stanno ricercando nuove figure da inserire nel settore del trasporto pubblico: ecco tutti i dettagli.

Nuove ed interessanti opportunità lavorative sono disponibili attualmente nella Regione Toscana e nello specifico nel settore dei trasporti. Un’occasione dunque immancabile per tutti coloro che desiderano non solo approcciarsi a questo mondo ma ottenere un impiego con contratto a tempo indeterminato.

Infatti questa tipologia di assunzioni sono sempre più rare al giorno d’oggi, ragione per cui è un’offerta di lavoro che può allettare migliaia di persone, soprattutto i giovani. Quest’ultima è stata messa a disposizione dalle Autolinee Toscane s.p.A, appartenenti al Gruppo RATP, terzo operatore di trasporto al mondo.

I ruoli che si stanno ricercando sono vari ed includono operai, autisti ed ingegneri. Alcuni di questi richiedono solamente il possesso della licenza media. Ma scopriamo nel dettaglio tutti i requisiti e le modalità di presentazione della candidatura.

Le figure ricercate

Dal 2021 Autolinee Toscane S.p.A. è l’unico gestore del trasporto regionale su gomma per la Regione Toscana. La società ha deciso di aggiungere nuove risorse all’organico di 5 mila dipendenti, le quali, una volta assunte, verranno inviate in una delle seguenti città: Firenze, Prato, Siena e Arezzo.

I ruoli in questione sono di natura impiegatizia o gestionale. Nello specifico, si selezionano operai meccatronici, che si occuperanno di installazione, manutenzione e verifica degli impianti. Sono disponibili anche ruoli per autisti, specialmente con patente D e CQC, ingegneri di manutenzione ed ingegneri ROT (Rete Orari e Turni).

Selezione e candidatura

Ogni ruolo presenta dei requisiti differenti, soprattutto per quanto riguarda i titoli di studio. Per gli operai e gli autisti, basta aver conseguito il diploma di licenza media, mentre per gli ingegneri è richiesta almeno la Laurea Triennale. In ogni caso, è preferibile avere esperienza pregressa in mansioni simili. Sono richieste anche competenze tecniche, descritte nell’annuncio.

Se interessati, è necessario accedere al seguente portale: careers.at-bus.it/it/annonces, dove è presente la lista di ruoli attualmente aperti. Non si dovrà fare altro che selezionare la posizione per la quale si desidera inoltrare la candidatura. Come ultimo passo, bisogna allegare il CV, senza dimenticari di inserire l’Autorizzazione al Trattamento dei dati personali.