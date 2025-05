Chirurgia estetica horror: era la più famosa e strapagata top model negli anni 90 | Un medico l’ha sfigurata, oggi campa così

Una banale procedura estetica di routine si è trasformata in un doloroso incubo per una delle modelle più famose del mondo.

Negli ultimi decenni diventare modella è stato il sogno di moltissime ragazze, che nel corso della loro adolescenza hanno sfogliato incessantemente le riviste fashion e adocchiato le passerelle più celebri al mondo con la speranza di poterle un giorno calcare.

Purtroppo solo una manciata di loro è riuscita a farlo, incluse quelle che oggi vengono riconosciute come super modelle. Così come gran parte delle celebrità hollywoodiane, queste ultime sono disposte a tutto per rimanere sulla cresta dell’onda. E una delle prime cose che cercano di mantenere è la loro bellezza, la stessa che ha permesso loro di sfilare e posare per i brand internazionali più importanti.

Per raggiungere tale obiettivo, si ricorre spesso alla chirurgia estetica, che però non è priva di rischi, come dimostrato da una delle modelle più pagate di sempre, Linda Evangelista, che ha da poco raccontato della traumatica esperienza che ha vissuto.

Il trattamento di Linda Evangelista

La supermodella canadese di origini italiane, si è recentemente aperta ai microfoni di PEOPLE, rivelando di essere stata sfigurata da un trattamento estetico. Ha rivelato che l’incidente l’ha costretta a ritirarsi dalla scena pubblica per cinque dolorosi anni.

In passato è stata una delle donne più fotografate al mondo, un’icona della moda e il volto di centinaia di copertine di riviste, ma un intervento di routine le ha cambiato per sempre la vita. Quest’ultimo è chiamato CoolSculpting, una tecnica non invasiva che utilizza un processo noto come criolipolisi per congelare ed eliminare le cellule di grasso. E’ diventato molto popolare nell’ultimo periodo, complice la sua economicità e i brevi tempi di recupero.

L’incidente

Non era la prima volta che la cinquantanovenne si sottoponeva al medesimo trattamento, non sapendo però che avrebbe fatto parte di meno dell’1% dei pazienti che sviluppano una condizione rara nota come iperplasia adiposa paradossa (PAH). Questa reazione avversa fa sì che le cellule adipose trattate, anziché ridursi, diventino più grandi, più dure e più visibili.

Come ha dichiarato nell’intervista, la Evangelista non aveva idea di cosa le fosse successo ed era quindi convinta di fare qualcosa di sbagliato, ragion per cui ha iniziato a seguire una dieta e ad aumentare la quantità di esercizio fisico. Solo dopo alcuni mesi è arrivata la diagnosi, scoprendo però che non c’era nulla che si potesse fare per risolvere il problema. Con il tempo però la situazione è migliorata, anche se la modella ha ammesso di essere ancora in fase di guarigione e di andare in terapia per cercare di ricostruire la propria autostima.