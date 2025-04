Carlo Cracco, schiaffoni ai poveri con la colomba gourmet: vale più di un pranzo di Pasqua per 4 persone

Carlo Cracco, altro che convenienza, la colomba gourmet vale tantissimo: ecco cosa dicono i trend, i dettagli e le curiosità

Molto spesso sentiamo spesso parlare di pasti gourmet e di ristoranti con tantissime stelle michelin che vale la pena provare. Non solo: adesso i nostri carissimi lettori sono sempre più affascinati dall’idea di acquistare alcuni dolci della tradizioni ma fatti dai migliori chef italiani che spesso appaiono i televisione: ed è questo è il caso che andremo ad analizzare oggi proprio del famoso chef Carlo Cracco.

In moltissimi conoscono questo chef proprio per aver partecipato in qualità di giudice nel programma Masterchef Italia insieme ad altri colleghi come Bruno Barberi, Antonino Cannavaciuolo e moltissimi altri, e per aver un ristorante al centro della Galleria di Milano che ha fatto discutere per i suoi prezzi davvero esagerati sia per un semplice piatto di pasta al pomodoro che per una colazione.

Gli chef di un certo livello come Carlo Cracco vivono per la qualità dei loro prodotti oltre che per le esperienze che fareste nei loro ristoranti. Inoltre, ultimamente mettono a disposizione un servizio di acquisto direttamente sui punti vendita associati o online dei prodotti della tradizione che siano panettoni, pandori o anche colombe visto il periodo pasquale.

Andiamo ad analizzare qual è il prezzo della colomba realizzata direttamente da questo chef così rinomato ed importante.

Colomba pasquale realizzata da Cracco: ecco la novità

In moltissimi sono sempre più curiosi di conoscere i prezzi dei prodotti artigianali realizzati dai più grandi chef italiani di tutti i tempi e, proprio per questo, nel nostro paragrafo ti parleremo della colomba pasquale dello chef Carlo Cracco. Proprio quest’ultimo ha deciso di creare diverse varianti che fanno la differenza in termini di gusto e qualità e che possono fare al caso tuo e che, soprattutto, almeno una volta nella vita vale la pena provare.

Carlo Cracco offre delle alternative tradizionali che vanno dalla colomba classica ma , con un impasto soffice arricchito dalla vaniglia del Madagascar e canditi d’arancia e, ancora, la colomba amarena e pistacchio dove il pistacchio fa del dolce un elemento principale creando una scelta davvero esclusiva agli occhi e al palato del consumatore.

Carlo Cracco e il prezzo delle sue colombe

Le creazioni pasquali dello chef Carlo Cracco sono davvero inimitabili senza dubbio, ma in moltissimi dei nostri lettori si chiedono il prezzo.

I prezzi variano a seconda della scelta: per la colomba classica il prezzo è di 45 euro, amarena e pistacchio 47, animaletti di Pasqua al Cioccolato 16 euro e colomba cioccolato e nocciole 47 euro.