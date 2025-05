Catastrofe Mediaset: Pier Silvio fa l’annuncio ufficiale gelando lo studio | Tutti gli utili in beneficienza, disastro epico

Il colpo di scena da parte dell’amministratore delegato ha scosso il mondo della televisione: ecco tutti i dettagli.

La Rete del Biscione si trova ancora una volta al centro di numerose polemiche. Negli ultimi due anni il palinsesto ha subito un netto stravolgimento, complice la volontà di Pier Silvio Berlusconi di puntare su una tv sobria e priva di trash.

Questo lo ha portato a prendere alcune decisioni alquanto controverse, almeno per i fedeli telespettatori, che seguono ormai da tempo i programmi targati Mediaset. Una fra tutte il licenziamento di Barbara D’Urso, una delle conduttrici più amate e seguite.

Da quel momento le cose hanno cominciato a prendere una brutta piega, soprattutto in termini di ascolti, anche di trasmissioni considerate di punta fino a qualche anno fa, come i reality. Questa situazione ha dunque spinto l’azienda milanese a compiere un gesto inatteso e per molti perfino discutibile.

Nessun dietro front: le ultime da Cologno Monzese

Il palinsesto televisivo dello scorso autunno non è cominciato nel migliore dei modi, con un programma come il Grande Fratello che ha registrato uno degli share più bassi di sempre. Un record negativo mai raggiunto nelle ventiquattro edizioni.

Nonostante qualche piccolo tentennamento, Mediaset ha deciso di non chiudere in anticipo i battenti, anche se ha pensato bene di iniziare il successivo reality ad una settimana dalla finale del GF. Una decisione che si è rivelata fatale per gli ascolti.

Tutto in beneficienza

Chiamato The Couple, il nuovo reality targato Canale Cinque ha preso il via ad aprile. Ha visto in gara 8 coppie di amici, fratelli o sconosciuti, che si sono scontrati a colpi di sfide fisiche e mentali. In palio era stato messo un montepremi senza precedenti: 1 milione di euro. Insomma, le premesse c’erano tutte per avere una trasmissione di successo, ma anche stavolta qualcosa non è andato per il verso giusto.

Infatti ha avuto vita breve. Dopo un paio di settimane circolavano già voci di una chiusura anticipata, avvenuta agli inizi di maggio e in maniera improvvisa. Non si è nemmeno disputata la finale, ragion per cui i soldi non sono stati assegnati ad una delle coppie. Tramite un comunicato ufficiale, si è scoperto che sono stati devoluti in beneficienza all’Ospedale Pediatrico Gaslini di Genova. Si tratta di un gesto che ha permesso a Pier Silvio di redimersi, almeno in parte dalle continue polemiche legate alla gestione dell’azienda.