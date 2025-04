Gino Paoli, la tragedia in questi giorni: “Ha lasciato un vuoto enorme” | Se n’è andato senza preavviso

Una grande tragedia quella che riguarda una delle voci più note della canzone italiana: Gino Paoli. La scomparsa è stata improvvisa.

Il panorama musicale italiano vanta voci inconfondibili che hanno fatto la storia, come quella di Gino Paoli, che ha segnato indelebilmente la canzone d’autore del nostro Paese.

Genovese, negli anni ’60 che ha ottenuto un grande successo grazie a brani come Senza fine e Il cielo in una stanza, che sono diventati dei veri e propri inni della musica leggera italiana, ancora oggi cantati ovunque e noti a tutti.

La sua voce inconfondibile ha conquistato generazioni di ascoltatori nel corso degli anni, con brani che resteranno indelebili nella memoria dei suoi milioni di estimatori.

Ma il grave lutto che riguarda il cantante è arrivato improvviso e inaspettato. Nulla sarà più come prima.

Gino Paoli: un addio inaspettato

Oltre alla sua carriera musicale, Gino Paoli è stato protagonista di una vita privata interessante e a tratti tormentata. Negli anni ’60, ha avuto una storia d’amore con la nota cantante Ornella Vanoni. Al Corriere ha raccontato: “Io le ho insegnato a cantare: senza di me avrebbe continuato con le canzoni della mala con cui lei, di famiglia borghese, non c’entrava nulla[…] Con lei ho imparato a parlare facendo l’amore. Prima andavo a letto con chiunque respirasse; con Ornella ho scoperto la libertà e la naturalezza”.

Famosa anche la relazione con la splendida attrice Stefania Sandrelli, avuta mentre lui era sposato con la prima moglie Anna Fabbri. Il figlio Giovanni nasce nello stesso anno di Amanda, avuta da Stefania, creando un grande subbuglio. Dal 1991 si sposa con Paola Penzo, autrice di alcuni suoi brani, con la quale ha avuto altri tre figli.

Quando ha provato a spararsi

La vita tormentata del cantante ha avuto il suo apice nel momento in cui si è sparato al cuore, nella notte dell’11 luglio 1963. Ha raccontato un paio di anni fa, come riporta sempre il Corriere: “Io ho fatto quello che ho fatto perché mi sembrava di aver avuto tutto, era un atto contro la monotonia della vita. Uno sbaglio enorme, la vita è piena di sorprese. Ma non lo sapevo allora, in quel momento lì avevo tutto”. Salvo per miracolo, il proiettile è rimasto nel pericardio, dove si trova ancora oggi, racconta.

Un cuore forte, che ha dovuto però fare i conti con un dolore ancora più grande: la morte del figlio Giovanni, avvenuta a 60 anni appena il 7 marzo a causa di un infarto.