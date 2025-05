Benessere, con la terapia del maialino godimento come in una SPA | Un porcellino in casa e addio stress emotivo

E’ esplosa la porcino terapia, che promette di ridurre lo stress e gestire le proprie emozioni: i risultati sono sorprendenti.

La vita odierna è spesso colma di stress e ansia, complici gli innumerevoli impegni che occupano le nostre giornate. Al momento però sono presenti numerose pratiche terapeutiche volte a raggiungere il benessere emotivo, che non richiedono il ricorso ai farmaci.

Molte persone infatti fanno di tutto pur di non utilizzarli, ragion per cui seguono un percorso naturale, che sia capace di ottenere gli obiettivi desiderati. Ed è così che nasce la porcino terapia, che come si deduce dal nome, prevede l’utilizzo di maiali.

Si tratta di un’iniziativa messa in piedi dalla OING, ovvero l’organizzazione studentesca dell’Università del Cile. Ma in cosa consiste esattamente questo trattamento? Si tratta in poche parole di usare questi animali per fornire supporto emotivo agli studenti e ai membri della comunità accademica.

Addio allo stress con la porcino terapia

La porcino terapia è stata introdotta per la prima volta nel 2023, quando un gruppo di maialini è stato sequestrato nel corso di una retata antidroga e portato nel dipartimento di veterinaria dell’Università del Cile. Ben presto un gruppo di studenti ha scoperto che prendendosene cura, questi animaletti riuscivano a dare loro supporto e benessere psicologico.

Ecco perché oggi vengono adoperati come strumento terapeutico per migliorare lo stato emotivo delle persone, soprattutto dei bambini e degli adolescenti durante periodi di forte stress. Non solo, il suddetto trattamento gli aiuta anche a ottimizzare le relazioni interpersonali e la gestione delle emozioni.

I benefici della terapia suina

L’INGO definisce la porcino terapia come “un tipo di terapia assistita dai maiali che cerca di creare legami positivi tra le persone e questi animali, con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita dei partecipanti e promuovere la loro salute mentale“.

I benefici osservati sono stati significativi nella sfera fisica, mentale e sociale. Innanzitutto è stata rilevata una notevole riduzione dei livelli di stress e ansia nei bambini e negli adolescenti con diagnosi di disturbi emotivi e iperattività. Durante le sessioni i bambini hanno persino iniziato a mostrare una maggiore empatia reciproca. In conclusione, di fronte a situazioni stressanti, come esami o test, le persone trovano nei maiali un rifugio che aiuta loro a calmarsi, a regolare le emozioni e ad affrontare con maggiore serenità le sfide della vita quotidiana.