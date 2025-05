Facebook, ecco come riconoscere chi ti odia ma rimane “amico” | Sul suo profilo compare l’iconcina dell’invidia

Anche sul celebre social di Mark Zuckerberg è possibile essere bloccati da un amico o un familiare: ecco come scoprirlo.

Oggi è più che normale optare per una comunicazione online piuttosto che scegliere la modalità vis a vis, complice la massiccia diffusione dei social media, oramai utilizzati regolarmente da centinaia di migliaia di persone in tutto il mondo.

Così come accade nella vita di tutti i giorni, anche su quest piattaforme si può iniziare a battibeccare con un conoscente, o peggio ancora, un amico o un familiare. Ma c’è una grande differenza: nella realtà virtuale si ha la capacità di bloccare una determinata persona.

Questo significa che non si riceveranno messaggi da parte sua o altre tipologie di notifiche, così come per esempio le foto caricate da questo specifico utente. Ma qual è il segnale che ci permette di capire quando un nostro follower ha deciso di bloccarci?

Blocco social: come scoprire se una persona ci ha bloccato

Facebook è stato indubbiamente il primo vero social dove gli utenti hanno avuto modo di avvicinarsi a questo mondo interattivo. Anche se ora esistono tante altre piattaforme, quella creata da Mark Zuckerberg continua ad essere usata da moltissime persone, alcune delle quali però non sanno se, per qualche motivo, sono state o meno bloccate da un altro utente.

Se questo dovesse essere il caso, oltre a non essere più in grado di inviargli messaggi, cercando il suo nome sulla barra di ricerca, quest’ultimo non comparirà. Non solo, Facebook rimanderà ad una pagina di errore avvertendo che il link non è disponibile. Per quanto riguarda l’eventuale chat aperta di Messanger con la stessa persona, se si viene bloccati non si avrà più modo di visualizzare la foto del profilo né tantomeno il suo nome, che verrà sostituito dalla scritta: Utente Facebook.

Blocco utente su Instagram e WhatsApp

Anche su Instagram e WhatsApp è possibile venire bloccati. Per quanto riguarda il primo, andando sul profilo dell’utente in questione, non sarà più possibile vedere le interazioni avute con il suddetto, inclusi i commenti e i like alle foto. Non solo, il suo nome non sarà più presente nella lista dei propri followers.

Il social avviserà semplicemente che l’utente non ha pubblicato ancora nessun contenuto, anche se questa cosa ovviamente non è veritiera. Ma se si ha il blocco, non si riuscirà più a vedere nulla di ciò che la persona ha condiviso fino a quel momento. Anche se se i decide di seguirla, aggiornando la pagina il segui si eliminerà. Su WhatsApp invece, il blocco non consentirà l’invio di messaggi, o meglio, questi ultimi rimarranno con una sola spunta, come se non fossero stati ricevuti. Inoltre, anche la foto profilo non sarà più visibile così come la bio.