Arriva il nuovo camper cinese low cost: prenotazioni a picco su Booking.com | Ha rovinato la stagione a tutti gli albergatori

L’innovativo camper Made in China sta conquistando il cuore di moltissimi viaggiatori: ecco le sue incredibili caratteristiche.

Milioni di persone ogni anno decidono di mettersi in viaggio durante il periodo estivo per trascorrere dei giorni o qualche settimana di vacanza in una delle innumerevoli località turistiche, situate in Italia o in altri stati confinanti.

Mentre però alcuni optano per spostarsi in auto, in bus o in treno, una buona fetta sceglie di muoversi in camper, un mezzo sempre più amato dai cittadini. Nonostante la sua popolarità è nota in paesi come gli Stati Uniti, soprattutto per le sue estese dimensioni, il suo utilizzo è esploso recentemente anche nello stivale.

Del resto, i vantaggi sono innegabili. Innanzitutto, dona un maggiore senso di libertà rispetto ad altre tipologie di veicoli, complice lo spazio che si ha a disposizione al suo interno. Inoltre è ideale per trasportare il proprio animale domestico e averlo sempre con sé.

Per quanto riguarda i modelli, ce ne sono per tutti i gusti sul mercato, ma uno in particolare ha catturato l’attenzione dei camperisti, non solo per il suo prezzo stracciato ma anche per le sue introvabili caratteristiche.

Il camper che tutti vogliono: ecco il motivo

Anche se ancora non è arrivato sul mercato italiano, tra poco tutti gli interessati potranno acquistare un camper al semplice prezzo di un SUV. Stiamo parlando ad esempio del Changan FengJing, lungo meno di 6 metri e con sei posti a sedere. Sembra piccolo ma non lo è, basta dare un’occhiata agli interni.

Include tutto ciò di cui una famiglia ha bisogno per spostarsi, ovvero una cucina completa con tanto di frigorifero, congelatore e piano cottura, così come un bagno con doccia. Inoltre, vanta un ampio letto matrimoniale, situato sopra i due sedili anteriori, mentre la zona pranzo si trasforma in un’area salotto.

Il Changan FengJing, il camper a basso costo

Il camper è dotato di trazione integrale ed ha un motore a benzina turbo da 2,4 litri con 211 CV (155 kW) e 320 Nm di coppia. Questo motore è abbinato a un cambio automatico a sei rapporti. Per quanto riguarda il prezzo, nonostante non sia ancora stato annunciato, sul sito dell’azienda produttrice è fissato a circa 51 mila euro.

Anche se la cifra finale dovesse essere di poco più superiore, non è neanche lontanamente paragonabile a quelle dei camper europei. D’altro canto, un camper a benzina consuma una tonnellata di carburante, ma il risparmio di migliaia di euro sull’acquisto compensa perfettamente i maggiori costi di carburante. A questo punto la domanda sorge spontanea: quando arriveranno veicoli come il Changan Fengjing sul mercato italiano? Questa informazione non è stata resa nota, ma secondo gli esperti questi veicoli faranno furore.