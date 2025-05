Tennis, Carrara in festa per Lorenzo Musetti: nono posto nella Top 10 APT

Traguardo storico per il Belpaese e per la città di Carrara: due italiani nella Top 20 APT, ora c’è grande attesa per il Foro Italico.

La settimana odierna inizia all’insegna delle vittorie sportive per il tricolore. Il 5 maggio 2025 Lorenzo Musetti ha infatti conquistato il nono posto nella classifica ATP, entrando per la prima volta nella Top 10 mondiale e segnando un risultato che non solo segna una svolta epica nella sua carriera, ma anche una grande conferma per il tennis italiano.

Durante la semifinale al Masters 1000 di Madrid, il 23enne carrarese è riuscito a spuntarla nel confronto con il danese Holger Rune, assicurandosi così un posto nel Pantheon dei Big del tennis.

Questo successo, arrivato dopo l’impegnativa finale a Montecarlo, attesta la crescita di Musetti, che negli ultimi mesi ha aggiunto concretezza al suo gioco spettacolare e particolarmente incisivo su terra rossa ed erba.

Non solo: la conquista di Musetti ribadisce la supremazia sportiva della Nazione negli ultimi 13 anni, consacrando due italiani nella top 10 mondiale e riaffermandone il ruolo da leader nella classifica globale. Con Musetti al nono posto e Jannik Sinner saldamente aggrappato al primo, infatti, il tennis azzurro vive un nuovo momento di gloria, e annovera anche sette giocatori nella Top 50 e undici nella Top 100.

Chi è Lorenzo Musetti

Classe 2002, Musetti è considerato uno dei talenti più fulgidi e promettenti della sua generazione: dotato di un repertorio tecnico completo, con un rovescio a una mano tra i più eleganti del circuito, ad oggi ha collezionato due titoli ATP (Amburgo 2022 e Napoli 2022), fino a raggiungere la semifinale a Wimbledon del 2024.

Il bronzo olimpico a Parigi 2024 e le vittorie in Coppa Davis del 2023 e 2024, inoltre, hanno dimostrato la sua maturità tattica e mentale, affinata sotto la guida dello storico coach Simone Tartarini. Una caratteristica che, unitamente alla grinta sfoderata in campo, lo rende uno degli avversari più versatili e temibili attualmente in circolazione.

Lorenzo Musetti becomes the sixth Italian to crack the Top-10 after a stunning 2 weeks in Madrid 👏 pic.twitter.com/47xnmrpXi5 — Tennis Channel (@TennisChannel) May 5, 2025

La doppietta italiana al Foro Italico

L’Internazionale BNL d’Italia, che si concluderà il 18 maggio, vedrà quindi tra i protagonisti Jannik Sinner, reduce dalla controversa squalifica, e Lorenzo Musetti, fresco di ingresso nella Top 10.

Con 13 italiani nel tabellone maschile, inclusi Berrettini e Fognini, e Jasmine Paolini tra le donne, l’edizione in corso promette una carrellata di emozioni al cardiopalma per i tifosi italiani.