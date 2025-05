Massa e Carrara si accordano: un unico servizio taxi coprirà l’intero territorio

Con buona pace dei tifoserie calcistiche, Massa e Carrara stringono un patto storico: gli abitanti di entrambe le zone potranno usufruire di un servizio taxi congiunto.

Il 27 aprile del 2025 i Comuni di Massa e Carrara hanno siglato un nuovo accordo per concordare un servizio di taxi congiunto, rinnovando e ampliando l’intesa già sperimentata in precedenza – e con esiti soddisfacenti da ambo le parti – nel 2023.

L’accordo, firmato dai Sindaci dei due Comuni, consentirà ai tassisti di Carrara di operare a Massa e viceversa, oltrepassando i confini comunali delle licenze, come previsto dalla normativa italiana che permette tali intese tra le Amministrazioni locali.

Il nuovo patto durerà dieci anni, e risponde in particolare alle richieste dei tassisti carraresi di rendere più strutturale e fluida la gestione congiunta, dopo il successo della prima esperienza.

Rispetto all’accordo iniziale, però, questa rinnovata collaborazione vanta obiettivi ben più ambiziosi.

Il nuovo patto tra tassisti massesi e carraresi

L’accordo precedente, nonostante avesse dimostrato dei benefici tangibili, come una maggiore flessibilità operativa e una più minuziosa copertura del territorio, aveva una natura limitata e transitoria.

Con il nuovo patto, al contrario, viene ufficializzata una cooperazione a lungo termine, nell’ottica di ottimizzare il servizio in modo permanente. Esso non prevede l’introduzione di nuove licenze, ma amplierà invece il raggio d’azione della forza lavoro attuale, garantendo alla stessa continuità e stabilità. Un bonus notevole per i tassisti che, non più vincolati dalla necessità di nuove licenze, potranno servire un’area più ampia, con un potenziale incremento dei loro guadagni, specialmente nel corso della stagione turistica o durante gli eventi locali. L’accordo incontra infine anche le esigenze dei clienti, riducendo l’insorgenza di tempi morti e le attese, e coprendo entrambe le città in modo più veloce e sistematico.

Nuova linfa al turismo di prossimità (e non solo)

L’assessore al Turismo Lara Benfatto ha commentato soddisfatta: “Grazie all’accordo tra i tassisti dei due Comuni limitrofi e le due Amministrazioni è possibile prorogare questo protocollo che garantisce maggiore copertura sul territorio, e un servizio più capillare per i turisti e per chi viene da fuori“.

E ha concluso: “Considerato che l’interesso comune e reciproco delle parti è quello di potenziare il servizio pubblico di taxi con autovettura (…), questo accordo ben si inquadra all’interno delle forme di collaborazione tra enti del medesimo ambito territoriale che caratterizzano le funzioni di accoglienza e di informazione turistica, e l’individuazione del porto di Marina di Carrara quale attracco delle navi da crociera ha messo in luce la necessità di potenziare l’offerta del servizio radio taxi soprattutto in occasione di questi arrivi“.