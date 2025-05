Proclamato oggi Lutto cittadino: l’ultimo saluto a Paolo Lambruschi alle 15 alla chiesa dello Spirito Santo di Miseglia

Dopo la grande e sentita affluenza presso la camera ardente, oggi alle 15:00 avranno luogo le esequie. L’Amministrazione proclama il lutto cittadino.

“Il giorno delle esequie di Paolo Lambruschi sarà lutto cittadino“: questo è quanto ha decretato lo scorso 29 aprile Serena Arrighi, a un giorno dal tragico incidente sul lavoro di Paolo Lambruschi, avvenuto presso la cava 150 di Fossa Ficola, a Miseglia.

Arrighi ha inoltre aggiunto su Instagram: “Lo ha deliberato stamane la giunta in segno di profondo rispetto e di sentita partecipazione al dolore per una morte che ha profondamente scosso tutta la nostra comunità“.

Il 59enne, noto per la sua esperienza al volante di mezzi pesanti e per l’impegno sociale, è precipitato per diversi metri da un ravaneto mentre movimentava il dumper cui era a bordo verso le 8:10 del mattino, e l’esito dello schianto si è rivelato fatale.

Il mezzo si è infatti ribaltato, schiacciando Lambruschi e vanificando la tempestività dei soccorsi. Nonostante il pronto intervento dei medici e del Soccorso Cave, infatti, per l’uomo non c’è stato nulla da fare, tanto che l’elisoccorso Pegaso, inizialmente allertato, è stato richiamato alla base. Oggi pomeriggio alle 15:00 avranno luogo le solenni esequie.

L’inchiesta della Procura sull’incidente

La Procura di Massa ha aperto un’inchiesta per chiarire la dinamica dello schianto: tra le ipotesi iniziali, si è preso in considerazione il malore improvviso, un errore di manovra e l’eventualità di un guasto meccanico.

È stata inoltre disposta l’autopsia, in modo da verificare se un potenziale malessere avrebbe potuto compromettere le capacità di reazione di Lambruschi, e gli ispettori dell’Asl, coordinati da Domenico Gulli, hanno effettuato dei rilievi sul luogo dell’incidente, confermando infine che la strada di arroccamento risultava a norma al momento dello schianto. La cava e il dumper restano sotto sequestro, e attualmente sarebbero tre le persone indagate. Paolo Lambruschi, conosciuto nella comunità con il soprannome “Paolone”, era un lavoratore instancabile della Cooperativa Canalgrande, e la sua dipartita ha comprensibilmente scosso la comunità. Egli lascia la moglie Daniela, la figlia Selena e i fratelli Alessandro, Giuliana e Daniela; ex giocatore di basket e membro attivo dell’Avis da 26 anni, Lambruschi aveva persino ricevuto la Benemerenza Oro con Rubino per le sue 81 donazioni all’attivo.

La camera ardente e i funerali

L’Amministrazione carrarese ha concordato di ospitare la camera ardente di Paolo Lambruschi presso la sala consiliare del Palazzo Civico, nella quale si sono presentati numerosi familiari, amici, conoscenti e colleghi di lavoro. In prima fila anche il Sindaco Serena Arrighi, imitata da altri esponenti politici locali.

La camera ardente resterà aperta fino alle 11:30 di oggi, giovedì 8 maggio; successivamente, il feretro verrà trasferito presso la chiesa dello Santo Spirito di Miseglia, ove avranno luogo le esequie a partire dalle 15:00.