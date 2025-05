50enne di Carrara arrestato dopo aver aggredito un’infermiera: convalidato il fermo

A Massa si registra l’ennesima aggressione ai danni di un’operatrice del settore sanitario: ora l’uomo è agli arresti domiciliari presso la propria abitazione.

Il tema della violenza sul personale sanitario continua a preoccupare gli addetti ai lavori, e il recente caso di cronaca non fa che confermare la gravità del problema, ed esacerbare lo stato di ansia di medici, infermieri e OSS.

Il Pronto Soccorso del NOA, peraltro, al pari di molti altri reparti analoghi in Italia, opera quotidianamente sotto pressione a causa della costante carenza di personale, criticità che si acuisce nei periodi di maggiore afflusso di pazienti.

Il violento episodio in esame è avvenuto martedì 6 maggio 2025 verso le ore 18:30 presso il Nuovo Ospedale delle Apuane di Massa, dove un’infermiera, iscritta all’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Massa-Carrara, è stata aggredita mentre svolgeva il proprio turno nel reparto di Pronto Soccorso.

Ecco la dinamica dei fatti.

L’aggressione al NOA di Massa

Secondo le ricostruzioni più recenti, nella notte di martedì 6 maggio un 50enne di Carrara avrebbe effettuato tranquillamente l’accesso al Pronto Soccorso del NOA, ma il suo stato d’animo avrebbe subito un brusco mutamento nelle successive ore di attesa, spingendolo a irrompere nella saletta del personale medico fino ad aggredire l’infermiera durante il suo turno in reparto.

L’uomo avrebbe reagito con violenza quando la donna ha cercato di calmarlo durante il triage, eventualità che ha scatenato ulteriormente la furia dell’uomo. Dopo aver assistito attoniti a un brusco strattonamento e, successivamente, anche a uno schiaffo, i colleghi presenti hanno allertato i Carabinieri della Compagnia di Massa, che sono giunti sul posto in tempo utile per fermare l’aggressore. In seguito a un breve e fallimentare tentativo di resistenza, i militari della Sezione Radiomobile hanno prontamente provveduto a immobilizzare l’uomo, conducendolo infine presso la caserma di Carrara. Fortunatamente, l’infermiera ha riportato solo lievi lesioni in seguito alla colluttazione, ma l’episodio ha comprensibilmente sconvolto tutto il personale in turno.

Il fermo e l’arresto

Il 50enne, identificato come un residente a Carrara con precedenti per reati minori, è stato arrestato con l’accusa di lesioni personali e resistenza a Pubblico Ufficiale e trasferito presso la camera di sicurezza della caserma di Carrara.

In seguito, l’aggressore è stato sottoposto a processo per direttissima il giorno seguente, mercoledì 7 maggio: dopo aver ascoltato la versione dell’imputato, come previsto dalla legge, il Tribunale di Massa ha infine convalidato l’arresto.