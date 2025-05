La Provincia di Massa-Carrara ha emesso un’ordinanza: chiusura della Strada Provinciale 20 Montedivalli fino all’1 settembre 2025

Al via i lavori per il completamento del secondo Ponte Penolo nel Comune di Tresana: ecco i lavori in calendario e le previsioni per la viabilità.

Un maggio ricco di interventi, per i cittadini di Massa e Carrara. Nel mese in corso, infatti, sono previsti alcuni lavori di manutenzione sulla rete idrica e viaria, come segnalato da Autolinee Toscane, con deviazioni temporanee dei trasporti pubblici.

Tra i progetti più impegnativi vi è senza dubbio il completamento del secondo Ponte Penolo, pianificato una manciata di mesi dopo la conclusione dei lavori sul primo, avvenuta ad ottobre 2024.

A maggio 2025, i nuovi interventi si concentreranno quindi sul secondo, la cui costruzione è iniziata solo ad aprile del 2025. Quest’opera, che sarà finanziata con fondi pubblici, mira a ultimare il sistema viario sul torrente Penolo, garantendo così un collegamento più sicuro ed efficiente tra le frazioni di Tresana e le aree limitrofe.

La nuova infrastruttura è progettata per rispondere a doverosi standard di modernità e di sicurezza, con un focus particolare sulla resistenza agli eventi climatici estremi che, soprattutto negli ultimi anni, hanno caratterizzato l’area.

Secondo Ponte Penolo: gli effetti sul traffico

Gli interventi avranno luogo in una zona piuttosto delicata: il cantiere sorgerà infatti in un’area a rischio idrogeologico. La conformazione del torrente Penolo, inoltre, richiede delle misure di stabilizzazione per evitare frane o cedimenti durante i lavori.

Infine, la viabilità locale subirà dei temporanei disagi a causa delle deviazioni e dei sensi unici alternati, eventualità che potrebbe impattare sulle abitudini di residenti, viaggiatori e pendolari. La Provincia ha quindi predisposto un piano di gestione del traffico per minimizzare le potenziali criticità, ma le segnalazioni di rallentamenti persistono. Il ponte verrà completato, secondo le previsioni attuali, entro il 2025, ma non si esclude che, a causa di ritardi ed eventi meteo avversi, l’inaugurazione possa slittare all’anno successivo.

L’ordinanza della Provincia

Il Sindaco di Tresana Matteo Mastrini ha riferito: “La durata dei lavori è stimata in 240 giorni, e il ponte avrà anche un marciapiede pedonale; tra le opere previste ci sono finiture, barriere stradali, parapetti, asfaltatura e messa in sicurezza strutturale“. Il primo cittadino ha quindi confermato che il secondo Ponte Penolo risulterà la copia carbone del fratello maggiore: “Avrà le stesse caratteristiche e lo stesso stile: ne siamo veramente soddisfatti, e di questo ringraziamo il Presidente della Provincia Gianni Lorenzetti e il suo ufficio tecnico“.

Mastrini ha altresì assicurato che i disagi alla mobilità saranno trascurabili; il settore tecnico della Provincia, però, ha emesso un’ordinanza che stabilisce lo stop alla circolazione veicolare lungo la Strada Provinciale 20 Montedivalli, in particolare all’altezza del Ponte Penolo lato monte al km 18.700, che perdurerà dal 5 maggio fino al 1 settembre 2025.