Mobilità elettrica: su questo gruppo Facebook in regalo veicoli con piccoli difetti di fabbrica | Sospesi tutti gli Ecobonus

Se ami la bici elettrica, fai attenzione a quello che ti propongono in giro per il web: ecco tutti i dettagli e le curiosità

Nel nuovo mondo odierno, tutto quello che viene ben visto dai nostri lettori è avere la possibilità di circolare liberamente nella propria città senza necessariamente l’utilizzo delle auto. Il motivo è spesso legato alla politica ambientale che, negli ultimi tempi sta prendendo il sopravvento e il rispetto delle norme che si fanno sempre più severe a riguardo. Circa la mobilità elettrica, vi sono degli aggiornamenti che cambiano le carte in tavola e che lasciano tutti senza parole: andiamo a vedere cosa sta succedendo e a cosa dobbiamo fare particolare attenzione.

Il mondo del web è spesso associato ad alcuni personaggi che, pur spacciandosi per paladini della mobilità, si ritrovano a dover ingannare i lettori facendo credere che si stesse facendo un’operazione che in realtà è tutt’altro che veritiera.

I lettori, infatti, si sono trovati spesso davanti a queste problematiche non capendo come riuscire a non farsi ingannare ma soprattutto come riuscire a risolvere il problema in pochissimo tempo. Una truffa, infatti, si è consumata proprio sui social, motore della vita dei moltissimi nostri lettori, che riguarda proprio questo tipo di tema.

Andiamo ad approfondire il tutto proprio nel corso di questo prossimo paragrafo spiegandovi cosa hanno assistito alcuni dei nostri utenti: i dettagli e le curiosità che lasciano tutti senza fiato.

Truffa sulla mobilità elettrica: ecco a cosa fare attenzione

I social network diventano il palco perfetto per alcune truffe e inganni ai danni dei tantissimi utenti che si sono ritrovati a credere che si stessero dando in maniera del tutto gratuita delle bici elettriche per via di lievi difetti di fabbricazione. Nell’annuncio visualizzato da oltre 500.000 persone, per ricevere questa fantomatica bici elettrica basterebbe fare “click” sul link condividere l’annuncio per aiutare la pagina a guadagnare visibilità.

L’obiettivo di questi truffatori oltre ingannare le persone è anche quello di estendere la visibilità della truffa e attirare nuove vittime. Dopo questo compito si è tra i vincitori e si riceve un messaggio. Dopodiché, per ricevere la bici l’utente viene reindirizzato a un link esterno che conduce a una pagina fraudolenta: inserendo i dati personali si cade nella trappola.

Cosa fare in questi casi

Se vi siete ritrovati in questo caso, mantenete sempre un approccio coerente dinnanzi a queste offerte: nessuno regala bici gratis.

Inoltre, assicuratevi di aver attivato tutti i dispositivi di sicurezza e mantenete sempre la prudenza che vi meritate.