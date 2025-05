Ultim’ora Governo: tutti al lavoro anche al sabato, 1 solo giorno di riposo alla settimana | Approvata la legge, famiglie devastate

La nuova proposta del governo ha sollevato numerose critiche: da ora si allungherà la settimana lavorativa.

Anche se alcuni dipendenti sono costretti a lavorare anche nel fine settimana, nessuno lo fa indubbiamente con piacere. Questi giorni infatti sono stati pensati per riposare e ricaricare le batterie, sia da un punto di vista fisico che mentale.

A maggior ragione, succederebbe una vera e propria rivoluzione se il governo decidesse di implementare una settimana lavorativa di sei giorni. Fortunatamente questa proposta non è stata ancora presentata in Italia, ma in altre parti del mondo quest’ultima potrebbe presto materializzarsi.

Infatti, mentre alcuni paesi hanno pensato bene di ridurre la settimana lavorativa a quattro giorni o sono in procinto di farlo, altri stanno andando nella direzione opposta, scegliendo di allungarla. E’ il caso della Corea del Sud, dove si sta spingendo per aggiungere un giorno in più di lavoro.

Arriva la settimana di lavoro più lunga

Data la bassa produttività che si sta verificando in Corea del Sud, legata ai problemi di natalità, diverse aziende di fama intenzionale, come Hyundai e Samsung e Hyundai hanno deciso di incrementare le ore di lavoro dei loro dipendenti fino ad un massimo di 69 ore a settimana.

Bisogna sottolineare che con le attuali 52 ore, il Paese asiatico vanta già uno dei giorni lavorativi più lunghi al mondo, perciò non ci è voluto molto affinché emergessero le numerose critiche in merito a questa proposta.

Le reazioni

Le reazioni da parte dei dipendenti e dei sindacati sudcoreani non si sono fatte attendere, nonostante si tratti di un paese in cui è diventato normale che i lavoratori finiscano di lavorare alle 2 o alle 3 del mattino. La situazione però si fa surreale se si prende in considerazione il fatto che alcune settimane fa il leader dell’opposizione ha presentato al parlamento un piano per introdurre una settimana lavorativa di quattro giorni.

Quest’ultimo dunque porterebbe le ore di lavoro, attualmente a 40, di cui 12 ore di straordinario a un massimo di 36. Il fatto che compagnie come Samsung abbia registrato un aumento dei profitti del 23% per la sua divisione mobile in seguito al cambiamento di orario fa apparire questa proposta molto più difficile da implementare, soprattutto se si tengono in considerazione i suddetti dati.