Smartphone, nessuno conosce la funzione di quel puntino nero | Si trova proprio vicino alla videocamera

Il piccolo punto nero situato accanto alla fotocamera del proprio dispositivo mobile svolge un ruolo fondamentale.

Chi di noi al giorno d’oggi riesce a stare senza il proprio cellulare? Del resto, le sue numerose funzionalità lo rendono estremamente versatile e utile nelle svariate situazioni alle quali andiamo regolarmente incontro. Non a caso, nessuno è in grado di uscire di casa senza questo piccolo apparecchio tecnologico.

Molti però non sanno che lo smartphone è più complesso di ciò che si pensa. Ormai onnipresente nella routine quotidiana, quest’ultimo è infatti ricco di dettagli che spesso non vengono notati oppure ne viene sottovalutata la funzione. Un esempio? Semplice, il puntino nero che si trova vicino alla fotocamera posteriore.

Ebbene sì, non si tratta di una banale aggiunta decorativa, ma la sua presenza nasconde una ragione ben precisa, che permette di migliorare l’esperienza dell’utente. Inoltre il posizionamento è stato ben studiato per consentire di ottenere un netto miglioramento delle prestazioni.

La rilevanza del puntino nero

Non c’è alcun dubbio che la tecnologia dei cellulari ha molte caratteristiche interessanti e una di queste è rappresentata dal puntino nero presente nella parte posteriore. Infatti pochi sanno che svolge un ruolo fondamentale negli smartphone.

Ma quel è la sua funzione esatta? Si tratta di un microfono secondario, che però non ha nulla a che fare con l’acquisizione di immagini. Infatti il suo compito principale è di catturare i suoni ambientali per migliorare la qualità dell’audio, soprattutto durante le registrazioni video o le chiamate con riduzione del rumore.

Un microfono extra per ottenere contenuti migliori

Quando si tratta di fare delle registrazioni con lo smartphone o una videochiamata, il microfono è indispensabile. Grazie al puntino nero, il dispositivo è in grado di rimuovere il rumore di fondo. Non è un caso infatti che questa caratteristica sia presente nella maggior parte dei modelli attuali, anche di fascia media.

La cosa interessante è che pochi sanno a cosa serve. È una di quelle curiosità tecnologiche accessibili a tutti, ma che di solito non vengono spiegate nei manuali. Questo piccolo progresso consente alla tecnologia di diventare sempre più intuitiva e permette ai cellulari di funzionare meglio in contesti quotidiani, come la strada o una riunione.