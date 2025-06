Fivizzano: sabato 7 giugno 2025 dalle 9 visite mediche gratuite per tutti

A Fivizzano torna l’atteso appuntamento con “Agorà e Afa Day”: chi desidera potrà sottoporsi a controlli e check up, ma occorre la prenotazione.

Sabato 7 giugno il Comune di Fivizzano ospiterà l’attesa edizione annuale di “Agorà e Afa Day”, un evento dedicato alla prevenzione e alla salute organizzato dalla Società della Salute della Lunigiana in collaborazione con l’USL Toscana Nord Ovest, e patrocinato anche da associazioni locali, come Lions Pontremoli-Lunigiana, la Proloco e la sezione Avis locale.

L’iniziativa vedrà la luce a partire dalle ore 9:00 presso Piazza Medicea, e inizierà con una passeggiata ludica guidata da istruttori AFA che condurrà i partecipanti alla scoperta dei luoghi storico-artistici di Fivizzano.

Alle 10:00, invece, la sala consiliare del Museo degli Agostiniani fungerà da cornice per un convegno in cui interverranno alcune figure istituzionali, tra cui il Sindaco Gianluigi Giannetti, il Presidente della Società della Salute Roberto Valettini e Matteo Mastrini, membro della giunta esecutiva SDS.

Ma sarà il “Villaggio della Salute” il cuore pulsante dell’evento, un appuntamento imperdibile per i cittadini che desiderano sottoporsi a check up e a visite mediche a titolo completamente gratuito.

Il “Villaggio della Salute”: tutti i dettagli

Come anticipato, tutti i cittadini che intendono usufruire dell’opportunità possono presentarsi in Piazza Medicea e sottoporsi ad alcuni esami, come il controllo dei parametri vitali, ovvero pressione e frequenza cardiaca, della glicemia e dei trigliceridi.

Sarà inoltre possibile effettuare il Test Findrisc con il dottor Gianluca Rocchi, specifico per la valutazione dei rischi connessi al diabete, screening per BPCO con il dottor Alberto Rocchi, elettrocardiogrammi con lo specialista Lino Mori ed ecografie tiroidee e ecocolordoppler con il dottor Lino Mori. Presenti in loco anche la dottoressa Sara Tonelli, che si occuperà delle consulenze nutrizionali, e Prisca Tommasini, per le visite odontoiatriche. Come anticipato, tutti gli esami sono assolutamente gratuiti, ma i pazienti dovranno prenotarle per tempo direttamente in loco.

“Un’occasione di incontro e di dialogo”

Il direttore di SDS Marco Formato ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa: “L’Agorà della Salute rappresenta un’importante occasione di incontro e dialogo con la cittadinanza. Vogliamo avvicinare le persone ai servizi sociosanitari, far conoscere le opportunità esistenti e ascoltare i bisogni reali della comunità“.

Formato ha quindi concluso: “Solo attraverso una relazione diretta, trasparente e partecipata possiamo costruire una sanità più accessibile, inclusiva e vicina a tutti“.