Corso UEFA C: al via a settembre 2025 il percorso per aspiranti Allenatori

L’annuncio arriva direttamente dal consiglio direttivo dell’AIAC: a settembre inizierà il primo corso UEFA C: tutte le informazioni e come partecipare.

L’AIAC di Massa-Carrara, ovvero l’Associazione Italiana Allenatori Calcio, guidata da Enrico Mori, ha annunciato due importanti iniziative per gli allenatori del territorio.

Nella fattispecie, si tratta dell’attivazione a settembre 2025 del corso UEFA C e dei corsi di aggiornamento obbligatori territoriali, codici B41, B42 e B43.

Questi percorsi rappresentano un’occasione preziosa per chi desidera entrare o avanzare di carriera nel mondo del calcio, ma anche per quanti vogliono mantenere la propria licenza attiva, combinando formazione professionale e crescita tecnica.

Ecco tutti i dettagli sulle due iniziative.

Corso UEFA C: un trampolino verso il futuro

Pre-autorizzato dalla FIGC, il corso UEFA C abilita gli allenatori a operare nei settori giovanili fino alle categorie Juniores, e rappresenta uno step fondamentale per chi aspira a un avanzamento di carriera nel panorama calcistico.

Previsto per il prossimo settembre, il corso richiede però un numero minimo di preiscrizioni per essere attivato: gli interessati possono contattare direttamente il presidente Mori al numero 338 560 3012 per maggiori informazioni, e poi procedere alla compilazione del form sulla piattaforma federale stcorsi.it. Il processo è semplice: basta registrarsi, inserire i dati anagrafici, riassumere la propria carriera calcistica e caricare i documenti richiesti. Il costo del corso non è ancora stato reso noto ma, considerando le tariffe medie delle altre Regioni, potrebbe aggirarsi tra gli 800 e i 1.000 euro.

Licenze attive con i corsi di aggiornamento obbligatori

Questi corsi, obbligatori per gli allenatori con licenze UEFA B, A e Pro, rispondono all’articolo 27 della Coaching Convention UEFA e prevedono 15 ore di formazione ogni 3 anni.

Suddivisi in 5 ore annuali, essi sono essenziali per rinnovare la licenza e per continuare a operare, pena la sospensione del tesseramento. A Massa-Carrara i corsi di aggiornamento sono organizzati dall’AIAC locale e si svolgono solo in presenza, con un massimo di 60 partecipanti per corso. Per iscriversi, gli allenatori dovranno accedere al portale stcorsi.it, scegliere la modalità “territoriale” e confermare la partecipazione tramite e-mail all’indirizzo dell’AIAC. Per quest’anno, i costi previsti sono di 60 euro per ogni partecipante; inoltre, sarà necessario essere in regola con le quote annuali FIGC, parametro facilmente verificabile sulla medesima piattaforma. Per ulteriori informazioni, vi consigliamo di contattare direttamente l’AIAC di Massa-Carrara o di consultare stcorsi.it: data la ciclicità dei corsi, si tratta di un’opportunità aurea per chi ha la testa nel pallone!