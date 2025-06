Grande successo per il Corso su Pittura e Benessere ad Aulla: già programmato il prossimo appuntamento

Il Sindaco Vallettini si dichiara soddisfatto della grande partecipazione ai corsi di pittura ad Aulla: è boom di iscrizioni anche per il prossimo ottobre.

Il corso “Benessere personale e pittura ad acquerello“, che rientra nel più ampio progetto “Connessioni apuane: una comunità in dialogo dalla Lunigiana al mare”, ha riscosso ampio successo presso la comunità di Aulla, al punto che gli organizzatori hanno deciso di riproporlo anche in salsa autunnale.

L’iniziativa ha infatti registrato ben 20 iscrizioni per l’edizione di giugno-luglio 2025, e altri 20 partecipanti hanno già confermato la loro presenza per quella successiva, che si terrà a partire dal prossimo ottobre.

Il corso si svolge presso la biblioteca civica “A. Salucci”; è promosso dalla Rete Provinciale delle Biblioteche di Massa-Carrara (Re.Pro.Bi) e cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo Plus 2021-2027.

Il progetto ha richiesto lo stanziamento di 235.000 euro, e vede il Comune di Carrara come ente attuatore, mentre il Comune di Aulla aderisce in qualità di partner, con Art-Hub delegato alla formazione. Ecco tutti i dettagli del corso.

La pittura conquista Aulla

L’iniziativa, inserita nella proposta regionale “Giovani e adulti in-formati”, mira a promuovere l’educazione permanente e la creatività, ma soprattutto il benessere e l’inclusione sociale.

Il corso, della durata di 21 ore complessive, si articola in incontri settimanali o nel weekend, e permette ai partecipanti di apprendere le basi della pittura ad acquerello, esplorando tecniche come bagnato su bagnato, velature e sfumature; esso si pone inoltre l’obiettivo di incentivare l’attitudine al rilassamento e alla riflessione interiore, utilizzando l’arte come uno strumento di crescita personale. Non sono richiesti requisiti: l’iniziativa è infatti adatta sia ai principianti che a chi desidera approfondire la tecnica. L’alto livello di adesioni ha inorgoglito il Sindaco di Aulla, Roberto Vallettini, che ha dichiarato: “È un segnale importante, che conferma quanto sia sentita dalla nostra comunità la proposta culturale quando questa è accessibile, gratuita e costruita sui bisogni reali, come il benessere personale e la crescita interiore“.

Come aderire a “Benessere personale e pittura ad acquerello”

Attualmente, le iscrizioni per il corso estivo si sono chiuse il 28 maggio, ma è possibile reperire informazioni su quelli in partenza sul sito reprobi.erasmo.it/connessioni-apuane.

Ricordiamo che l’adesione all’iniziativa è completamente gratuita, grazie al cofinanziamento del Fondo Sociale Europeo, e che rappresenta l’occasione formativa perfetta per chi desidera sviluppare nuove skills sociali e competenze artistiche aggiuntive in un ambito stimolante e informale.