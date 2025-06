Nuovo negozio Esselunga con ampi spazi: a Massa fare la spesa sarà un’esperienza unica

Previsti almeno 25 posti di lavoro in più nel punto vendita di Viale Roma, che verrà ampliato di 1.200 metri quadri, con un nuovo punto bar e un magazzino più capiente.

Dopo un iter burocratico durato oltre un decennio, il punto vendita Esselunga di Viale Roma a Massa si prepara a un ampliamento che regalerà servizi aggiuntivi alla città, creando al contempo nuovi posti di lavoro.

Il progetto, che ha ricevuto il via libera definitivo dal Comune, prevede l’espansione della superficie di vendita da 2.405 a 3.605 metri quadrati, un incremento di 1.200 metri quadrati che porterà la superficie complessiva a 5.650 metri quadrati totali.

Si tratta di un investimento di diversi milioni di euro che mira non solo a riammodernare il punto vendita, ma anche a renderlo più fruibile e competitivo in chiave di commercio online.

L’intervento all’Esselunga di Massa sarà gestito dalla società immobiliare La Villata SPA del gruppo Esselunga e completerà il progetto di riqualificazione dell’area, iniziato con la realizzazione delle due rotatorie di via Marchetti e di via Romana, necessarie per decongestionare la viabilità.

La nuova Esselunga di Viale Roma

Oltre all’ampliamento del punto vendita, Esselunga ha acquistato per 900.000 euro un terreno comunale adiacente, uno spazio che sarà destinato a nuovi parcheggi, e contribuirà inoltre con 300.000 euro alla riqualificazione della vicina Villa della Rinchiostra, finanziando anche i relativi marciapiedi e spazi verdi.

L’ambizioso progetto apporterà benefici alla collettività, con la creazione di almeno 25 nuovi posti di lavoro, tra diretti e indiretti, ma non sono mancate critiche da parte dell’opposizione di centrosinistra – in primis Partito Democratico e Movimento 5 Stelle – che teme delle ricadute sul commercio di vicinato. Vi sono inoltre delle perplessità sull’entità dell’investimento dedicato alla Villa della Rinchiostra, sceso da 1,1 milioni a 300.000 euro proprio a causa della variante urbanistica, approvata dopo anni di negoziati.

Il focus sull’e-commerce

L’ampliamento dell’Esselunga di Massa punterà anche a privilegiare i servizi di e-commerce, rispondendo così alla crescente domanda di acquisti online e offrendo alla clientela degli spazi più ampi e organizzati.

Verranno infatti adibite delle aree dedicate alla preparazione degli ordini online, e studiati dei sistemi per velocizzare la gestione delle consegne, con tempi di evasione ridotti e competitivi rispetto agli altri grandi player del settore. In tale ottica, Esselunga si pone l’obiettivo di offrire ai clienti un’esperienza di acquisto variegata ed eterogenea, che integra l’acquisto fisico a quello online e che amplierà notevolmente la scelta del consumatore finale.