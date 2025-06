Carrara: ‘Occhio al Bambino’ sbarca con i corsi gratuiti a Gragnana, Miseglia e Bedizzano

Dopo il successo degli incontri a Marina di Carrara, i corsi si spostano nelle località montane: un’opportunità preziosa e gratuita per prevenire gli incidenti domestici.

I corsi pediatrici di disostruzione delle vie aeree impartiscono le nozioni fondamentali per salvare la vita dei bambini che rischiano il soffocamento in seguito all’ingestione incontrollata di cibo o di piccoli oggetti, e costituiscono perciò uno scibile utile per tutti i genitori ed educatori.

Essi permettono infatti di riconoscere i segnali di soffocamento nei minori e di apprendere le manovre corrette, come le pacche interscapolari e la manovra di Heimlich pediatrica, tramite degli allenamenti pratici su appositi manichini, in modo da acquisire prontezza e sicurezza nei potenziali interventi futuri.

La prevenzione degli incidenti domestici risulta di fondamentale importanza nella gestione immediata delle criticità: prima che arrivino i soccorsi, infatti, possono trascorrere anche molti minuti, e spetta agli adulti presenti cercare di agire tempestivamente per evitare l’insorgenza del male peggiore.

Basta un pezzetto di mela, un acino d’uva oppure la minuscola componente di un giocattolo: una manciata di secondi e l’esecuzione delle manovre ad hoc possono fare la differenza tra la vita e la morte. Dopo il successo riscosso a Marina di Carrara, perciò, l’iniziativa gratuita “Occhio al Bambino” si prepara ad approdare anche a Gragnana, Miseglia e Bedizzano: ecco tutti i dettagli sui corsi in partenza.

Il progetto “Occhio al Bambino” va a monte

L’iniziativa, promossa da Nausicaa in collaborazione con il Comune di Carrara ed MG Sicurezza, si prepara a portare i corsi gratuiti di disostruzione pediatrica nei paesi di Gragnana, Miseglia e Bedizzano, in modo da sensibilizzare sempre più famiglie sul tema del soffocamento infantile.

I corsi, aperti a tutti su prenotazione, offriranno ai partecipanti una formazione sia pratica che teorica su come prevenire e affrontare le situazioni di emergenza, come l’inalazione di oggetti, le crisi allergiche, i traumi e l’ingestione di sostanze tossiche. Gli incontri avranno luogo alle 21:00 e dureranno due ore, con l’obiettivo di fornire strumenti concreti ai genitori, nonni, educatori e baby sitter che vi prenderanno parte dopo aver confermato la propria presenza presso i recapiti Pro Loco dei rispettivi Comuni di appartenenza.

“Un servizio di grande valore per la comunità”

Il presidente di Nausicaa, Antonio Valenti, ha commentato orgogliosamente: “È un servizio di grande valore per la comunità, che nasce come focus preciso del progetto Carrara Cardio Protetta, e che andrà a formare gratuitamente anche i cittadini dei paesi a monte su come comportarsi di fronte a un evento così frequente, come l’ostruzione delle vie aeree“.

E ha infine concluso: “Siamo davvero soddisfatti della rete di collaborazione che stiamo costruendo e ampliando per il benessere e la salute della cittadinanza“,