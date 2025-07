Avenza: cinema all’aperto da stasera fino al 23 luglio | Appuntamento tutti i mercoledì alle 21:30

Dal 2 al 23 luglio, ogni mercoledì sera alle 21:30 Avenza ospiterà la terza edizione della rassegna Cine Coop: ecco i titoli delle pellicole prescelte.

Ad Avenza sta per prendere il via per la terza volta la rassegna cinematografica estiva all’aperto Cine Coop, un’iniziativa organizzata dalla sezione Soci Coop che si terrà presso il parco Ugo La Malfa a partire da oggi, mercoledì 2 luglio.

Nata nel 2023, la rassegna promuove l’arte del cinema come strumento di aggregazione sociale, e offre alla comunità proiezioni gratuite, spesso accompagnate da dibattiti su temi di attualità.

Patrocinata dal Comune di Carrara e da Nausicaa Spa, e sostenuta da ARCI Massa-Carrara e dal centro antiviolenza Donna Chiama Donna, Cine Coop ha registrato un’accoglienza entusiastica nelle prime due edizioni, con migliaia di spettatori davanti al maxischermo.

Nella sua terza edizione, la rassegna prevede la proiezione di 4 differenti pellicole ogni mercoledì del mese a partire dalle ore 21:30; i film saranno inoltre preceduti da brevi anteprime curate dalle associazioni locali. Ecco il programma nel dettaglio.

I film del 2 e 9 luglio

Stasera, mercoledì 2 luglio, la rassegna prenderà il via con la pellicola “Un mondo a parte“. Il film segue le vicende di Michele, un insegnante insoddisfatto che si trasferisce da Roma a un piccolo borgo abruzzese. Qui, egli cercherà di salvare la scuola elementare locale dalla chiusura assieme alla vicepreside della struttura, Agnese, in modo da garantire ai bimbi del circondario continuità, un nuovo senso di appartenenza e maggiore fiducia nelle figure adulte di riferimento. Il film è stato premiato con il Nastro d’Argento nel 2024 nella sezione Miglior Commedia.

Mercoledì 9 luglio, invece, sarà la volta di “Palazzina Laf“, diretto e interpretato da Michele Riondino. Il film narra le spinose vicissitudini dell’ILVA di Taranto, focalizzandosi su un operaio in particolare, che deciderà di spiare i colleghi, riportandone poi le azioni ai superiori per ottenere benefici sul lavoro.

I film del 16 e 23 luglio

Mercoledì 16 luglio la Cine Coop promuoverà una serata dedicata ai bambini, ma non solo: verrà infatti proiettato il film di animazione “Encanto“, detentore di due premi assai lusinghieri: l’Oscar e il Golden Globe. La pellicola segue le avventure di Mirabel, l’unica componente della famiglia Madrigal a non aver ricevuto alla nascita dei poteri magici, ma dotata di intuito ed empatia tali da farle realizzare che i suoi consanguinei sono tutt’altro che risolti e interiormente felici. Il suo coraggio e la sua resilienza cambieranno il destino dell’intera famiglia, spianando la strada a un piccolo miracolo.

Infine, mercoledì 23 luglio chiuderà la rassegna il pluripremiato “C’è ancora domani“, peraltro record di incassi, di e con Paola Cortellesi. Come molti ormai sapranno, la pellicola racconta la storia di Delia, una donna nella Roma del dopoguerra incastrata in una relazione abusante, ma determinata a sdoganare con piccole (ma grandi) azioni concrete i temi dell’autodeterminazione e dell’emancipazione femminile.