Marina di Carrara: nuovo ingresso per la piscina scoperta che riapre sabato 5 luglio 2025

Stessa piscina, ingresso diverso: con l’avvento delle temperature estreme riapre l’impianto di Marina di Carrara, ma stavolta si accede da via Modena.

Secondo quanto riportato dai principali siti di meteo e dal TG nazionali, le prime due settimane di luglio si preannunciano torride, in virtù di un robusto anticiclone subtropicale che continuerà a dominare il Mediterraneo.

Secondo le proiezioni del Consorzio LaMMA e dell’Aeronautica Militare, le temperature in Toscana raggiungeranno picchi di 35-38°C nelle zone interne, con notti tropicali che potrebbero superare i 20°C.

Fortunatamente, per la settimana a venire è previsto un lieve indebolimento dell’anticiclone, dinamica che favorirà sporadici temporali pomeridiani nelle zone dell’Appennino, ma le temperature rimarranno in ogni caso sopra le medie stagionali, con afa opprimente nelle città e persino lungo le coste.

Le città da bollino rosso, secondo i modelli previsionali, saranno Firenze, Prato e Pistoia, e le località costiere beneficeranno solo in parte delle brezze marine, rese meno efficaci dal surriscaldamento precoce (e anomalo) delle acque. In tale ottica, e come nel resto della penisola, i cittadini toscani sono alla ricerca costante di refrigerio: i parchi pubblici come le Cascine o Rovezzano offrono un momentaneo sollievo dalla canicola, mentre il Pratomagno e le Apuane restano le mete predilette da chi odia la calura estiva. Nelle quote più alte, infatti, difficilmente le massime supereranno i 25-27°C. E chi vive sulla costa?

Marina di Carrara nella morsa del caldo

La piscina scoperta di Marina di Carrara rappresenta da anni un punto di riferimento per residenti e turisti: situata in una posizione strategica e facilmente raggiungibile, la struttura permette agli utenti di rinfrescarsi senza affrontare il sovraffollamento delle vicine spiagge.

Sabato 5 luglio l’impianto riaprirà finalmente i battenti dopo il completamento di alcuni lavori di manutenzione, ma cambiano le modalità di accesso. Quest’estate, infatti, la clientela potrà usufruire della piscina entrando da via Modena, scelta dettata dalla presenza del vicino cantiere, tutt’ora coinvolto nel riammodernamento di una sezione dell’impianto, nonché dall’adiacente Pineta della Caravella. Un’iniziativa che l’assessore allo Sport Lara Benfatto difende, soprattutto in vista della riapertura.

Benfatto: “Un impianto più moderno e funzionale”

L’assessore ha esordito: “Anche quest’anno la piscina di Marina riaprirà nei tempi che ci eravamo prefissati, andando a dare una risposta concreta alle tantissime richieste dei cittadini, turisti e, non ultime, delle società sportive. Nonostante la presenza del cantiere, che una volta concluso restituirà alla collettività un impianto sportivo più moderno e funzionale, la piscina funzionerà regolarmente, e sono certa che, come sempre, richiamerà tantissime persone“.

Benfatto ha infine chiosato: “Voglio ringraziare il nuovo gestore della piscina e tutte le società sportive che hanno collaborato con il Comune affinché si riuscisse ad aprire già questa settimana“.